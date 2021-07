VIDEO: Un policía rociado con tinta en las protestas en Sídney da la mano a manifestantes y se gana su respeto

Un agente de Policía que fue rociado con tinta este sábado en Sídney (Australia) durante las protestas contra las restricciones de coronavirus se ganó el respeto de la multitud cuando estrechó la mano a un grupo de manifestantes.

Durante el caos en medio de las marchas, un manifestante arrojó tinta oscura sobre el oficial, cuyos compañeros fueron fotografiados mientras le ayudaban a limpiarse.

Más tarde, el agente fue grabado en el momento en que se acerca a una barricada y le estrecha la mano a algunos manifestantes, mientras otros en la multitud le dan las gracias por mostrarles respeto. "¿Por qué no puedes ser como él?", pregunta una mujer a los colegas del oficial.

Una persona que subió el video a la Red sugirió que a este agente "realmente le gustan los manifestantes por la libertad", al tiempo que recordó que la misión de la Policía es proteger a los ciudadanos de los criminales, "no hacer cumplir la ley marcial".

Sin embargo, otro usuario anónimo que compartió la imagen del policía en Facebook criticó a los manifestantes, a los que sugirió que no llamen al oficial si están en problemas. "Si estás en una disputa doméstica, no llames a este tipo. Si alguien te roba, no llames a este tipo. Si su hijo desaparece, no llames a este tipo", reza la publicación, según Daily Mail.

