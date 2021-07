Alquiler en Argentina: un problema fuera de control desde los años de la dictadura

En Argentina, el incremento anual de los alquileres rondará el 40 % tras cumplirse un año de la nueva ley que regula el sector. Según la norma legal, es el Banco Central quién determina la tasa, pero los expertos denuncian que el mercado inmobiliario se encuentra descontrolado desde la última dictadura que gobernó al país entre 1976 y 1983.

Para conocer más de cerca este asunto, RT ha conversado con Marcelo Cácharo, propietario de una casa rodante, quien vivió en carne propia el problema del alto precio de la vivienda.

Lo que fue su lugar de recreación de fin de semana, hoy es parte de su casa. Marcelo luce con orgullo su casa rodante, un vehículo que se convirtió en su hogar debido a la necesidad. La pérdida de trabajo sumado a la suba de la renta inmobiliaria lo obligaron a tomar esta drástica decisión.

"Yo siempre digo que pagaba un montón de plata por un patio trasero de 3 por 2 y ahora tengo un patio trasero de 15 hectáreas", comenta Marcelo.

"Si pago el alquiler, no como. Porque el alquiler era casi lo mismo que me pagaban. Los servicios, el ABL [impuesto de alumbrado, barrido y limpieza], ¿qué te queda? Entonces, directamente aceleramos el trámite, nos pusimos a buscar, encontramos esto", explica.

Sin perder la esperanza

El hombre invirtió toda su indemnización laboral en un ómnibus modelo 1962 para convivir allí junto a su hijo, que tiene trastornos mentales. Puso dos camas, una pequeña cocina, sumó una mascota y vende libros y objetos antiguos para subsistir.

Mientras espera que le adjudiquen la jubilación, no baja los brazos a pesar de los riesgos de seguir en el medio de una pandemia.

"Sé que el virus existe, no le tengo miedo, porque tengo que seguir viviendo y mi único sueño es que esto se vaya, que desaparezca este virus y después yo veré qué hago, si me quedo acá, me compro una casa, la alquilo, me compró un terreno, lo que sea", confiesa.

Precios por las nubes

Casi 3 millones de hogares argentinos dependen de una renta para acceder a una vivienda. Un estudio de una plataforma inmobiliaria revela que en los últimos 12 meses el valor de un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires subió alrededor del 70 %.

El mercado está regulado por una ley sancionada hace un año que generó nuevos plazos en los contratos y un índice especial para calcular incrementos anuales. Sin embargo, para algunos expertos, esto no alcanza para resolver problemas a largo plazo.

"Argentina tiene el precio del alquiler de vivienda completamente desregulado desde la última dictadura, tiene las viviendas dolarizadas también desde la última dictadura y por supuesto que esto es un combo que genera crisis habitacional que se profundiza en épocas de crisis económica como la que estamos viviendo hoy", señala Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.

Cambio de modelo

Desde el sector que reúne a los propietarios reconocen que hay un descenso de la oferta por una baja rentabilidad, algo que generó una lenta migración de los inmuebles hacia la venta.

No obstante, no hay un aumento de escrituras que haga pensar en un cambio del modelo habitacional. Es por eso que ciertos sectores estatales proponen nuevos proyectos para que haya más alternativas para vivir.

El Microcentro de Buenos Aires tiene un 63 % de sus inmuebles destinado a oficinas, pero muchas de ellas hoy están vacías y la zona luce desolada. Desde la legislatura porteña se han propuesto convertir este sector de la capital en un nuevo barrio residencial y, con este cambio, otorgar nuevas posibilidades para aquellos cuyo único modelo de vivienda, por ahora, sigue siendo la renta.

