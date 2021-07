Gimnastas alemanas llevan maillots de cuerpo entero en los JJ.OO. contra la sexualización de las mujeres en el deporte

La vestimenta del equipo femenino de las gimnastas de Alemania se distinguió de la de las demás atletas durante las pruebas de clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio el domingo pasado.

En lugar del tradicional maillot, las gimnastas lucían un traje de cuerpo entero que cubría también las piernas. La selección femenina debutó con esta vestimenta ya en abril pasado, durante las competiciones europeas, cuando explicó su elección de prenda con el objetivo de contrarrestar la "sexualización" en el deporte.

"Quisimos mostrar que cada mujer, todas puedan decidir qué llevar", afirmó la gimnasta alemana Elisabeth Seitz durante el entrenamiento del viernes cuando todavía no estaban seguras las deportistas de qué vestimenta elegir.

El equipo optó por este atuendo para poder desempeñarse en un estado de ánimo óptimo.

"Los entrenadores nos apoyaron y dijeron que quieren que nos sintamos de la manera más segura y cómoda posible", contó otra deportista, Sarah Voss, informa The Washington Post.

Mientras que los gimnastas utilizan pantalones cortos holgados o pantalones largos, en función de la disciplina en la que compiten, las mujeres y niñas gimnastas han vestido durante décadas maillots que llegan hasta la ingle. No obstante, se permite el uso de prendas que cubran el cuerpo entero. Además de ayudar a algunas competidoras a sentirse más cómodas, este tipo de atuendo se lo pueden poner gimnastas por motivos culturales y religiosos.



"Todas las mujeres queremos sentirnos bien en nuestra piel", dijo Voss, de 21 años, en abril pasado, según la BBC. "La gimnasia se vuelve cada vez más difícil a medida que una va creciendo desde el cuerpo de una niña. Cuando era pequeña, no me preocupaban los atuendos ajustados de gimnasia. Pero cuando comenzó la pubertad, cuando llegó mi período, pasé a sentirme cada vez más incómoda", recordó.

Además, Seitz, de 27 años, escribió en redes sociales en abril que llevar esta prenda en competiciones "sirve de ejemplo". "Este símbolo se aplica a todas las gimnastas que puedan sentirse incómodas o incluso sexualizadas en trajes normales", señaló.

Hay deportes con reglas de vestimenta más estrictas. Así, el equipo femenino de balonmano playa de Noruega recibió una multa este mes por llevar pantalones cortos en vez de bragas de bikini durante un partido del Campeonato Europeo de Balonmano Playa 2021 que se celebró el 19 de julio en Varna (Bulgaria).

La Federación de Balonmano de Noruega apoyó a las atletas, asegurando que seguirán luchando para cambiar las reglas de vestimenta internacionales para que las mujeres puedan competir en la ropa que las haga sentir seguras.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!