Buque zarpa de México con insumos médicos y alimentos para mitigar "los efectos generados por el coronavirus" en Cuba

El segundo buque de la Secretaría de Marina de México, el buque multipropósito ARM Libertador (BAL-02), partió este martes del puerto de Veracruz rumbo a Cuba, como parte de la ayuda humanitaria proporcionada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para apoyar a la isla en la actual pandemia.

Se trata del primer envío con material médico y alimentos que se dirige a la isla, ya que, la noche de este lunes, zarpó el buque cisterna José María Morelos II con 100.000 barriles de diésel, destinados a abastecer de energía a los hospitales de la isla.

Para el 28 de julio, se tiene previsto que zarpe de Veracruz el buque de guerra anfibia ARM Papaloapan (A-411), el cual llevará jeringas, tanques de oxígeno tipo T y mascarillas para atender la emergencia sanitaria en Cuba.

En el Libertador y el Papaloapan también se transporta leche en polvo, frijol, harina de trigo, latas de atún y aceite de cocina, según confirmó este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Los envíos forman parte de las acciones de cooperación internacional y asistencia humanitaria del Gobierno de México para "ayudar a mitigar los efectos generados por el coronavirus" en Cuba.

Postura de López Obrador

El presidente López Obrador explicó este martes que Cuba padece de un bloqueo económico que es "inhumano". En consecuencia, la isla tiene dificultades para abastecerse de "alimentos, víveres, medicamentos y oxígeno".

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, López Obrador se refirió al embargo estadounidense contra Cuba y a la resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 23 de junio, en la cual, 184 países votaron por exigir a EE.UU. el fin del bloqueo contra la isla.

"Podemos tener diferencias, pero no se puede condenar a un pueblo al hambre, a la enfermedad. ¿Cómo es posible que no se consiga el oxígeno porque, si un barco de una nacionalidad va a llevar oxígeno, es castigado y ya no puede entrar a EE.UU.?", cuestionó el mandatario sobre las sanciones impuestas por la Casa Blanca.