Capitán del combinado argentino de baloncesto carga contra periodista tras su derrota y luego se disculpa: "Hicimos todo mal, incluido las respuestas"

El capitán del seleccionado argentino de baloncesto, Luis Scola, se disculpó con una periodista de la Televisión Pública de su país por haber respondido a sus preguntas de manera hosca, luego de que su equipo cayera este lunes 118-100 frente a Eslovenia, en el debut en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Tras acabar el encuentro, la cronista Sofía Martínez entrevistó a Scola: "¿Fue la defensa lo que falló hoy?", le consultó.

"118 puntos, 48 de un jugador, me parece bastante obvio que la defensa no estuvo en donde tiene que estar para ganar un partido en un Juego Olímpico", reaccionó el experimentado jugador, de 41 años.

Martínez insistió: "¿Cómo ves al equipo?".

"Me parece bastante obvio también... -dijo Scola-. Ahora mismo, mal. Hoy no estamos en un buen momento, no estamos jugando bien".

EL CAPITÁN 🇦🇷🙌🏀 Luis Scola le mandó un mensaje a la periodista Sofía Martínez luego de una incómoda entrevista post derrota de la Selección con Eslovenia que se volvió viral en las redes sociales. pic.twitter.com/MgDKwDON7P — Diario Olé (@DiarioOle) July 27, 2021

Martínez quiso entonces rescatar algún lado positivo para el alero del Pallacanestro Varese de Italia: "Me imagino que hoy con la derrota es todo calentura, pero es tu quinto Juego Olímpico, es un debut, ¿en algún punto se disfruta al menos en la previa?".

Scola mantuvo su nivel de rigidez. "Me parece que no es el momento para esta pregunta, por ahí en un día entre medio de los partidos me preguntas y sí, pero ahora mismo no estoy pensando en eso", manifestó.

Disculpas

Horas después de ese episodio, la periodista Martínez hizo públicos varios mensajes que le envío Scola para disculparse por su actitud, destacando el gesto del deportista.

"Hola, Sofía. Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta", le escribió el capitán argentino a Martínez por un mensaje privado en la red social Instagram.

"Sé que no tenía necesidad, pero no me gustó como actué y quería decírtelo -continuó Scola-. Si querés ponerlo no hay problema, a mí solo me interesaba decírtelo. Lo que sí hacelo extensivo a tu grupo de trabajo, ellos también estaban ahí. Espero el próximo partido tener revancha y esta vez responder a la altura. Te mando un saludo y nos vemos pronto", manifestó.

Argentina jugará su segundo partido del Grupo C este jueves contra España y cerrará en la madrugada del 1 de agosto ante Japón.

Los dos primeros seleccionados de cada grupo más los dos mejores segundos avanzarán a cuartos de final.