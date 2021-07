EE.UU. vende la única copia de un álbum de Wu-Tang Clan incautado al exejecutivo farmacéutico 'Pharma Bro', condenado por fraude

Las autoridades no revelaron la identidad del comprador de la obra ni el precio de la transacción debido a una cláusula de confidencialidad del contrato de venta.

EE.UU. ha vendido la única copia jamás realizada del álbum 'Once Upon a Time in Shaolin', del legendario grupo neoyorquino de hip-hop Wu-Tang Clan, que las autoridades federales incautaron al exejecutivo farmacéutico Martin Shkreli, conocido popularmente como 'Pharma Bro', condenado a prisión por fraude.

Según se desprende de un comunicado del Departamento de Justicia del país, el dinero de la venta se destinará liquidar el saldo restante adeudado en la orden de confiscación de aproximadamente 7,4 millones de dólares que se dictó contra Shkreli en una sentencia de marzo de 2018. Las autoridades detallaron que "el contrato de venta contiene una cláusula de confidencialidad que protege la información relacionada con el comprador y el precio".

"Shkreli ha sido responsabilizado y ha pagado el precio por mentir y robar a los inversores para enriquecerse. Con la venta de hoy de este álbum único en su tipo, su pago de la confiscación está completo", dijo Jacquelyn Kasulis, fiscal estadounidense en funciones.

"En el momento en que Shkreli compró el álbum en 2015, se comercializó 'tanto como una obra de arte como un artefacto de audio'. El álbum incluye una caja de níquel-plata tallada a mano, así como un manuscrito encuadernado en cuero que contiene la letra y un certificado de autenticidad", describieron la copia desde el Departamento de Justicia. Se estima que Shkreli se hizo con la obra por unos dos millones de dólares.

Shkreli fue sentenciado a 84 meses (7 años) de prisión por fraude de valores y conspiración por estafar a inversores más de 10 millones de dólares entre 2009 y 2014. La condena incluía el pago de una multa de 750.000 dólares, además de una orden de decomiso de 7,4 millones. Asimismo, 'Pharma Bro' también fue demandado por elevar más de un 4.000 % el precio de un medicamento vital.