Un periodista chileno irrita con preguntas "estúpidas" al tenista ruso Daniil Medvédev en Tokio 2020

El tenista ruso Daniil Medvédev obtuvo este miércoles una sufrida victoria en la tercera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante el italiano Fabio Fognini (6-2, 3-6 y 6-2); sin embargo, después del partido tuvo que enfrentarse a otro complicado oponente fuera de la cancha: un periodista chileno.

Según ese medio de comunicación, el reportero pidió a Medvédev comentar sobre el "estigma de tramposos" que supuestamente arrastran los deportistas rusos en estos JJ.OO., lo que molestó al tenista. "Por primera vez en mi vida no responderé una pregunta de una entrevista", objetó Medvédev, diciendo al periodista que debería estar "avergonzado" por hacer esa clase de interrogantes.

Además, indicó a los funcionarios de la Federación Internacional de Tenis presentes en el lugar, que no quiere volver a ver en su vida a ese periodista, y que deberían ocuparse de que el chileno no estuviera presente en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Posteriormente, el reportero dijo a Sport Express que había preguntado a Medvédev si existe o no un estigma sobre los atletas rusos. "Me pareció extraño que Medvédev reaccionara de esa forma […] Quizás Daniil simplemente no entendió la pregunta", agregó. Por su parte, el tenista calificó la pregunta del sudamericano de "estúpida".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!