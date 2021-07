VIDEO: Guardias del metro de Monterrey someten a un joven por no usar mascarilla

Las autoridades locales mexicanas indicaron que "toda persona que no porte el cubrebocas deberá ser multada con sanciones que van desde barrer la calle" hasta 36 horas de cárcel.

En las redes sociales circulan imágenes del momento en que el personal de seguridad del metro de la ciudad mexicana de Monterrey, en el estado de Nuevo León, detiene e inmoviliza a un usuario por resistirse a usar una mascarilla.

La detención ocurrió el pasado fin de semana, luego de que el joven ignorara la petición de colocarse un cubrebocas y bajara a las vías del tren, poniendo en riesgo la seguridad de los guardias, detalló el titular de Metrorrey, Manuel Benjamín González, citado por el diario Excelsior.

"No ocurrió gran cosa, lo que pasa que no querían usar el cubrebocas, se les pidió de favor que lo usaran y ese joven en particular se bajó a la vía, entonces por eso el guardia fue por él y lo sacó de la vía. Lo primero para nosotros siempre ha sido la seguridad del personal y de los usuarios", dijo González.

Por su parte, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel Enrique de la O Cavazos, señaló que "toda persona que no porte el cubrebocas deberá ser multada con sanciones que van desde barrer la calle, considerado servicio comunitario, hasta 36 horas de cárcel". Además dijo que ha dado instrucciones a los policías que patrullan las estaciones de Metrorrey de detener a los usuarios que no lleven mascarilla.