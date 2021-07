¿Cómo son los nuevos paneles solares "súper flexibles, ultraligeros e increíblemente potentes" que serán financiados por la UE?

La empresa estadounidense Maxeon Solar Technologies fue elegida como uno de los 32 destinatarios de una subvención de la Unión Europea, de 140,6 millones de dólares, informa el portal PV Magazine.

El producto que atrajo la atención de la UE son los paneles solares Maxeon Air, cuya venta comercial se planea para este verano. El dinero será utilizado para la fabricación de los dispositivos en Porcelette, en el noreste de Francia.

Según la propia compañía, el nuevo panel fue "diseñado para ser súper flexible, ultraligero e increíblemente potente". Así, asegura que son un 50% más ligeros y potentes que los módulos convencionales: tienen un grosor de tan solo 4 mm y una eficiencia del 20,9%. Al mismo tiempo, utilizan la tecnología probada ya en 3.500 millones de células producidas por Maxeon.

La novedosa construcción del módulo no contiene vidrio ni aluminio. Asimismo, no necesita estanterías, lastre y anclaje, elementos necesarios para sistemas fotovoltaicos tradicionales. En vez de ello, los Maxeon Air se instalan a modo de "pegatinas", explica el portal Electrec. Junto con la flexibilidad, esto permitiría colocar los paneles solares en estructuras que actualmente no prevén tal posibilidad.

"Innumerables edificios comerciales que necesitan energía solar no pueden tenerla. Sus tejados no son lo suficientemente fuertes. O suficientemente planos. O lo suficientemente grandes para una gran matriz solar. […] Ahora los arquitectos y propietarios que tuvieron que decir 'no' a la energía solar pueden finalmente decir 'sí'", asegura Maxeon en un video publicitario del nuevo producto.

"Es un gran avance que abre nuevos mercados globales y previene millones de toneladas de emisiones de CO2", afirma.

En mayo, la empresa estimó que solo en Europa hay una demanda insatisfecha de más de 4 GW para el producto. Según reportes, el peso de los nuevos paneles es de 6 kilogramos por metro cuadrado.

