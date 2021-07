Encuentran dos enormes rocas espaciales con materia orgánica compleja en un cinturón de asteroides en el que no deberían estar

Científicos dirigidos por Sunao Hasegawa, de la agencia espacial japonesa JAXA, encontraron dos objetos rojos en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter que pueden proceder de más allá de Neptuno. Según un nuevo estudio publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters, estas rocas espaciales podrían ofrecer pruebas sobre el caos y la migración planetaria en el Sistema Solar primitivo.

Los dos objetos, llamados 203 Pompeja y 269 Justitia, tienen unos 110 y 55 kilómetros de ancho, respectivamente, y difieren considerablemente de sus vecinos. Ambos tienen órbitas circulares estables, lo que significa que deben haberse asentado en esta área hace mucho tiempo. Pero ambos reflejan más luz roja que otros asteroides de su entorno debido a la mayor presencia de material orgánico complejo en su superficie, como el carbono o el metano.

Los objetos del sistema solar interior tienden a reflejar más luz azul porque carecen de material orgánico, mientras que los objetos del sistema solar exterior son más rojos porque tienen mucha materia orgánica.

"Para tener estos elementos orgánicos, es necesario que haya mucho hielo en la superficie. Así que deben haberse formado en un entorno muy frío. Luego la irradiación solar del hielo crea esos complejos orgánicos", explicó Michaël Marsset, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, coautor del artículo, citado por The New York Times. Por su parte, Hal Levison, científico planetario del Instituto de Investigación del Suroeste en Colorado, que no participó en la investigación, indicó que "de ser cierto, este sería un gran acontecimiento".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!