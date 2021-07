Reportan la desaparición de la bicicleta de un ciclista venezolano en la Villa Olímpica de Tokio, la recuperan y expulsan al atleta que la tomó

Cuando el deportista y su compañero de delegación salieron de desayunar y no encontraron la bicicleta donde la habían dejado, creyeron que se trataba de una broma. Pero no fue así.

Como algo "insólito" calificó un atleta venezolano la misteriosa desaparición de la bicicleta de su compañero de selección en la Villa Olímpica de Tokio 2020, mientras se tomaban unos minutos para desayunar.

Daniel Dhers, un experimentado ciclista venezolano que competirá en la modalidad BMX freestyle, colgó dos videos en su cuenta de Instagram para relatar lo que le sucedió a su colega Eddy Alviarez.

"No iba a hacer un 'en vivo' pero pasó algo insólito, no lo puedo creer", empieza diciendo Dhers, quien representa a Venezuela en los Juegos Olímpicos.

"Pensamos que era una broma"

Durante el primer clip, donde explica lo ocurrido, el atleta no para de reír ante lo inesperado e inverosímil de la situación

"Fuimos a desayunar. Siempre que vamos al comedor, dejamos las bicicletas afuera con todas las que están ahí. Estuvimos como media hora o 40 minutos en el comedor. Cuando salimos, la bicicleta de Eddy se la robaron".

Al no encontrar el vehículo en su lugar, pensaron que era una broma y que algún amigo lo había escondido. "Nos quedamos un rato pensando que nos estaban grabando".

"No lo roban en ningún lugar del mundo, lo roban en Tokio"

Lo más asombroso para Dhers, que nació en Caracas pero que vive desde hace años en EE.UU., es que Alviarez nunca fue víctima del robo de su bicicleta ni en su país, ni en otro sitio.

"Él es de Catia [sector popular en el oeste de Caracas], no lo roban ahí, no lo roban en Petare [parroquia del estado Miranda donde se agrupan varios barrios populares], en la Plaza de Chacao [transitada zona del este de la capital venezolana]. No lo roban en ningún lugar del mundo, lo roban en Tokio, dentro de la Villa Olímpica".

Mientras Alviarez, que permanece sentado en una ventana de la habitación que ambos comparten en el recinto, ubicado el distrito costero de Harumi, en la capital japonesa, solo alcanza a decir: "Un saludo para el que se llevó mi bicicleta".

La aparición

Luego de este incidente, ambos notificaron la desaparición ante el Comité Olímpico de Venezuela y empezó el rastreo a través de la revisión de las cámaras de seguridad que se encuentran en la villa.

En un segundo video, publicado en la cuenta de Dhers un día después, su compañero manifestó estar "contento" porque confiaba en que su bicicleta aparecería. "Pensé que hoy era el último día de esperanza".

"A las 2:00 de la mañana tocaron la puerta con la bicicleta, Eddy no lo podía creer", anunció con emoción Dhers y dijo que un atleta, cuya nacionalidad y nombre se desconoce, se llevó la bicicleta porque pensaba que era de uso público para trasladarse dentro del recinto.

Sin embargo, esta supuesta confusión no quedó aclarada debido a que el desconocido llevó la bicicleta a su habitación y no le dejó en las afueras, como corresponde en esos casos. Esto permitió que las cámaras del ascensor lo registraran y los responsables del rastreo pudieran dar con él.

"Parece que iba pasando en la bicicleta, lo intentaron parar, no lo alcanzaron, y se fue. Ahí se alega que hubo una cierta mala intención", agregó Dhers.

Finalmente, lamentó que el atleta desconocido haya sido expulsado de la villa. "Venezuela entiende que hubo un malentendido, al final, imagínense todo lo que hizo para poder clasificar y llegar aquí, a los juegos olímpicos. Nosotros no lo queríamos así, pero no es nuestra decisión".

