El mensaje de una doctora en bioética grabado minutos antes de someterse a sedación paliativa reaviva el debate sobre "la muerte digna" en Chile

"Espero que puedan legislar", dijo la doctora Liliana Ortiz, quien lamentó no poder participar en los debates políticos que pudieran surgir sobre el tema.

La doctora Liliana Ortiz, una médico experta en bioética y catedrática de la Universidad de Concepción de Chile, dejó un video en su canal de YouTube para hablar sobre la necesidad que tiene el país sudamericano de legislar sobre un tema que causa polémica: "morir con dignidad".

Ortiz, quien falleció el pasado 19 de julio tras padecer de cáncer de mama durante los últimos dos años, expresó en su video que había recurrido a un proceso de sedación paliativa para poder obtener una muerte "digna" y "sin sufrimiento", debido a que ya todas sus funciones naturales como ser humano no podía realizarlas sin asistencia.

"Hoy 17 de julio de 2021, a minutos de comenzar mi proceso de sedación paliativa, aún estoy bien pero hoy ya no comí", explica la doctora, de 47 años, en el audiovisual, donde también indica que tiene dificultad para tragar, hablar y que ha experimentado un padecimiento "insufrible".

Ortiz resalta que en la medicina "nada es rígido y no se puede hablar ni de nunca ni de siempre", con lo que busca crear consciencia y llamar al debate sobre las situaciones que tienen que sortear los pacientes terminales, pues no solamente es el dolor del padecimiento, sino todo lo que acompaña el proceso: buscar dinero para tratamientos, hospitalización y atención clínica; así como también los impedimentos físicos y altos niveles de estrés que enfrentan a diario.

"Todos los procesos básicos de un ser humano los tengo que hacer con asistencia, en ese contexto no se puede tener calidad de vida, no se puede tener una vida digna", indicó la profesional en medicina, que sufrió un duro padecimiento de cáncer que la llevó a diversas sesiones de quimioterapia y radioterapia durante 26 meses, incluyendo medicina no tradicional, para luchar por su vida.

Resignificar la muerte y el final de la vida

Ortiz señala que tras estudiar bioética pudo "resignificar el concepto de muerte y el final de la vida". La doctora, quien comenta que le tomó meses convencer a su familia, advierte también que este proceso definitorio, que lo desvincula del concepto original de eutanasia, pues no apura la muerte, sino la hace digna y sin dolor, no es fácil ni para el paciente ni para sus seres queridos.

En ese sentido, expresa que la sedación paliativa, un concepto que proviene de la eutanasia pasiva, es la manera más confiable para la búsqueda intencional de la muerte —sin sufrimiento ni dolor— cuando ya no se tiene un pronóstico favorable para un paciente que está sufriendo y que sabe que su situación no va a cambiar.

Por tal motivo, Ortiz alienta al Parlamento chileno a "repensar" sobre las decisiones que pueda tomar una persona dentro de una sociedad pluralista y multicultural, para poder tener una muerte respetuosa, concebida desde la afinidad y la empatía, para así diseñar una "legislación justa" que permita a los ciudadanos, que así lo quieran, "morir con dignidad".

Reacciones

El diputado socialista Gastón Saavedra instó a legislar sobre la "libertad" que debe tener el ser humano —"en todo momento"— a decidir sobre su cuerpo.

"Todo este tipo de eutanasia, aborto libre, el matrimonio igualitario, creo, que son situaciones que el país debe legislar prontamente y no estar con la pacatería de estar no asumiendo la libertad, que es siempre, no cuando nos conviene políticamente".

🔴A raíz del mensaje enviado por la doctora Liliana Ortiz, el uso de la sedación paliativa y el derecho a una muerte digna, creemos que es momento que nos dejemos de pacaterías en Chile. pic.twitter.com/mCGRcDCjPM — Equipo Diputado Gastón Saavedra Chandía (@gastonsaavedrac) July 29, 2021

Por su parte, el diputado de derecha Sergio Bobadilla, quien se definió como una persona que defiende la vida de principio a fin, se mostró dispuesto a participar en el debate.

"Sin duda que estamos al debe en muchas materias en relación a la salud y respecto de los cuidados paliativos. Como país debiéramos hacer mucho más de lo que se está haciendo. Puede y debe ser un camino a explorar, el robustecer las posibilidades de los cuidados paliativos y como país estamos al debe".

El DDHH al buen morir debe existir. El caso de la doctora Liliana Ortiz quien sufría un cáncer terminal y se sometió a sedación paliativa para "morir sin dolor y con dignidad”, es una expresión del tipo de derechos al que debemos aspirar. Nuestras condolencias a su familia pic.twitter.com/LFlWNPAnFy — Guido Girardi (@guidogirardi) July 28, 2021

El senador Guido Girardi, quien es médico de profesión, resaltó que también debe existir el derecho humano "al buen morir". "La Comisión de Salud aprobará el proyecto de 'Cuidados Paliativos y Buen Morir'. También respaldaremos la iniciativa de Eutanasia que viene de la Cámara, porque ambos son derechos fundamentales", expresó.

"El caso de la doctora Liliana Ortiz, quien sufría un cáncer terminal y se sometió a sedación paliativa para 'morir sin dolor y con dignidad', es una expresión del tipo de derechos al que debemos aspirar", agregó.