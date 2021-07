Conductores del túnel de Elon Musk en Las Vegas habrían recibido instrucciones de calificarlo de "gran líder" en respuesta a preguntas de pasajeros

Los conductores del sistema de transporte subterráneo 'loop', construido por la empresa The Boring Company (TBC) de Elon Musk bajo el Centro de Convenciones de Las Vegas, habrían recibido instrucciones para eludir las preguntas incómodas de los pasajeros curiosos. Los documentos obtenidos recientemente por TechCrunch –que detallan las operaciones diarias en el túnel y entre los cuales se encuentra un 'guion del viaje'– muestran cómo la compañía se esfuerza en controlar la imagen pública de las nuevas instalaciones, de su tecnología y especialmente de su fundador.

En el caso de que los pasajeros pregunten a un conductor cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa, se les recomienda que respondan "el tiempo suficiente para conocer bien estos túneles". "Los pasajeros no se sentirán seguros si creen que solo lleva una semana conduciendo (aunque eso signifique cientos de viajes). Por lo tanto, no comparta el tiempo que lleva trabajando aquí, sino que busque una forma de evadir la pregunta o de cambiar el enfoque", rezan las instrucciones.

Si se les pregunta por la cantidad de accidentes que ha sufrido el sistema, los empleados tienen que asegurar que "es muy seguro" y pedir que los clientes se pongan en contacto con la empresa. De acuerdo con el guion, los usuarios recibirán respuestas parecidas si les interesa saber con cuántos empleados o conductores cuenta la empresa o cuánto costó la excavación de los túneles.

TBC también exige a sus mecánicos que revisen los autos Tesla que circulan por el túnel, para asegurarse de que el sistema de asistencia al conductor –incluyendo el frenado automático de emergencia o las tecnologías que hacen que el vehículo sea consciente de los obstáculos– está desactivado, ya que el condado de Clark no permite el uso del 'piloto automático', informa el medio, citando un plan de mantenimiento de coches.

Preguntas sobre Elon Musk

Además, el guion detalla qué debe hacer el conductor cuando es preguntado sobre el propio Musk. "Sea lo más breve posible y haga todo lo posible por terminar esa conversación. Si los pasajeros siguen forzando el tema, diga amablemente: 'Lo siento, pero no puedo hacer comentarios' y cambie de tema", recomienda la empresa.

Al mismo tiempo, se ofrece una serie de respuestas. Si al cliente le interesa cómo es el multimillonario, el conductor debe declarar que "es increíble, inspirador o motivador". Mientras, a la pregunta "¿Le gusta a usted trabajar para él?" hay que responder: "¡Sí, es un gran líder! Nos motiva a hacer un gran trabajo".

Si un usuario del túnel pregunta qué grado de implicación tiene Musk en la compañía, el conductor le dirá: "Es el fundador de la compañía, y ha estado muy involucrado y apoyado", recoge TechCrunch. Las preguntas sobre los tuits del empresario también serán cortadas: "Elon es una figura pública. Nosotros solo estamos aquí para ofrecer una experiencia de transporte increíble".

Mientras, sobre las informaciones de que el multimillonario "es un mal jefe", supuestamente "fuma marihuana" o "no deja a los empleados tomar vacaciones", el comentario del empleado de TBC será: "No he visto ese artículo, pero esa no ha sido mi experiencia".

Actualmente, la empresa está construyendo dos extensiones del 'loop' para dar servicio a los hoteles cercanos y, en última instancia, quiere construir un sistema de tránsito que cubra gran parte de la calle de Las Vegas Strip y el centro de la ciudad, con más de 40 estaciones.

