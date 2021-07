Vitalina Batsaráshkina, la doble medallista de oro olímpico rusa a la que felicitó el propio brujo de 'The Witcher'

Este viernes, la rusa Vitalina Batsaráshkina, de 24 años, ganó la medalla de oro en tiro de 25 metros con pistola de aire comprimido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Esta es la tercera medalla, y el segundo oro, para la deportista rusa, que también triunfó en la prueba de pistola de aire comprimido de 10 metros y se llevó la plata en la prueba por equipos mixtos a principios de esta semana.

Con sus dos medallas de oro, Batsaráshkina, de la ciudad rusa de Omsk, se ha convertido en la primera atleta, desde 1992, que logra ganar dos disciplinas en tiro con pistola de aire comprimido en unos mismos Juegos Olímpicos.

Aparte de las medallas, la joven deportista también se hizo con el apoyo de numerosos internautas que elogiaron su desempeño en el campo de tiro. Un tuit que mostró una fotografía con la postura relajada de Batsaráshkina durante la prueba, con una mano en el bolsillo, ganó casi 400.000 'likes' en Twitter, así como más de 40.000 'retuits'.

Además, la atleta lució durante las competiciones un medallón del personaje principal de la popular serie 'The Witcher', basado en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski, que también dio vida a una serie de videojuegos y cómics.

En respuesta a este homenaje, la cuenta oficial de Twitter del popular videojuego sobre el brujo felicitó a la deportista por su victoria en la prueba de pistola de aire comprimido de 10 metros. "¡Acero para humanos, plata para monstruos, oro para Vitalina Batsaráshkina!", dice el tuit.

La cuenta de 'The Witcher' también felicitó a la deportista cuando ganó la medalla de plata.

La propia medallista desmintió los rumores de que lleva el medallón como amuleto de buena suerte. "No hay nada [mágico], es solo un medallón. Simplemente me encanta ese universo y, por lo tanto, no veo razones para no usarlo", dijo la atleta a medios rusos.