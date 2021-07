Un libro afirma que Elon Musk planteó vender Tesla a Apple a cambio de ser el CEO de la empresa y fue insultado por Tim Cook, y el empresario responde

Elon Musk negoció la adquisición de su compañía Tesla con el jefe de Apple, Tim Cook, afirma el autor del nuevo libro 'Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century' ('Juego de poder: Tesla, Elon Musk y la apuesta del siglo'), Tim Higgins.

Según la obra, la conversación tuvo lugar en el 2016, cuando Musk estaba a punto de lanzar el Tesla Model 3, pero experimentaba dificultades financieras.

"Cook tiene una idea: Apple compra Tesla. Musk está interesado, pero con una condición: 'Soy el CEO'", cita al libro Los Ángeles Times.

"'Seguro', dice Cook. […] 'No', dice Musk: 'Apple. El CEO de Apple'. 'Vete a la mierda', dice Cook y cuelga", continúa.

Sin embargo, el propio director general de Tesla refutó que haya habido tal la conversación.

"Cook y yo nunca nos hemos hablado ni escrito el uno al otro. Hubo un momento en el que solicité reunirme con Cook para hablar sobre la compra de Tesla por parte de Apple. No se propuso ninguna condición de adquisición. Se negó a reunirse", escribió en un hilo de Twitter, calificando el libro de Higgins simultáneamente de "falso y aburrido". Asimismo, señaló que entonces "Tesla valía aproximadamente el 6% del valor actual".

Por su parte, en una entrevista con The New York Times, en abril, Cook también indicó que nunca se ha comunicado con Musk. "Nunca he hablado con Elon, aunque tengo una gran admiración y respeto por la empresa que ha construido", señaló entonces.