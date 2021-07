Estiman que la industria india de energías renovables obtendría más de 150.000 millones de dólares de inversiones para 2030

El cambio de modelo energético augura que en la India habrá un auténtico boom de inversiones. Así, para 2030 la industria india de energías renovables podría obtener más de 150.000 millones de dólares en inversiones, según pronostica el director gerente de la división india de Bank of America, Gaurav Singhal.

El flujo de inversiones extranjeras deberá contar y colaborar con las compañías locales, ya que "algunos de los problemas al tratar con el gobierno federal solo pueden ser resueltos por los socios locales", explicó Singhal a Bloomberg.

Uno de los negocios recientes de mayor envergadura ha sido la compra por parte de la compañía india de energías renovables Adani Green Energy Ltd del negocio energético de SoftBank Group, SB Energy Holdings Limited, por un valor empresarial de 3.500 millones de dólares, lo que permitiría a la empresa india lograr su objetivo de producir 20 gigavatios (GW) de energía cuatro años antes del plazo previsto. Según el trato, Adani Green Energy Ltd compraría la participación del 80% de SoftBank Group Capital Limited y el resto perteneciente al conglomerado indio Bharti Global Limited. Aunque Adani Green Energy Ltd se unió al grupo de posibles compradores en una fase tardía tuvo una ventaja de ser una empresa local. Además, sus activos estaban muy cerca de los activos de SB Energy Holdings Limited.

Durante la última década la industria de energías renovables de la India se ha desarrollado significativamente y ha crecido desde una producción inferior a 20GW de energía solar en 2010 a 96GW de energía solar, biomasa eólica y energía hidroeléctrica generada por centrales de tamaño reducido en mayo de 2021. Si se incluye la energía hidroeléctrica generada en grandes centrales, ahora se producen 142 GW de energías renovables, lo que supone el 37 % de la capacidad energética de la India.

