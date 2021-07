Adiós a 'The Fiend' Bray Wyatt: la WWE sorprende al despedir a una de sus principales estrellas y recibe una lluvia de críticas

Los profesionales y fanáticos de la lucha libre criticaron a la empresa estadounidense por "infravalorar" el talento del excampeón de la WWE y no saber "cómo utilizarlo bien".

La WWE ha sorprendido este sábado al mundo de la lucha libre al anunciar que "ha llegado a un acuerdo sobre la salida" de Windham Rotunda, mejor conocido como 'Bray Wyatt', una de sus principales estrellas, que trabajó unos 12 años para la empresa.

El despido del excampeón de la WWE –que se hizo popular cuando se presentó en el roster principal como el líder de la facción epónima 'The Wyatt Family' y en los últimos años actuaba como el villano 'The Fiend' ('El Demonio')– provocó en las redes sociales una avalancha de mensajes de apoyo al luchador.

"Realmente no tengo palabras. Muchas gracias Windham por todo lo que has hecho por esta compañía. Lo más divertido que he tenido es trabajar contigo. Un talento increíble y la persona más amable. Estoy en 'shock'", tuiteó Alexa Bliss.

Mientras, varios profesionales y fanáticos de la lucha libre, criticaron a la compañía por el manejo inepto de las ideas creativas de Bray Wyatt y por "una serie de oportunidades perdidas".

"Creo que lo que [la WWE] quería decir era: "Muchas gracias por haber inventado un personaje tan increíble (una y otra vez), uno tan genial y que no sabíamos cómo utilizarlo bien. Así que se lo dimos a otra persona para poder seguir ganando todo el dinero y dejarte ir", publicó Mickie James, excampeona femenina de la WWE.

Mientras, el escritor Michael Patterson señaló que la empresa "infravaloró" el talento de 'The Fiend' "una y otra vez" y agregó que espera que "encuentre un lugar que le aprecie de verdad". "Cuando Bray Wyatt perdió ante John Cena en WrestleMania XXX supe que no duraría. Cada vez que empecé a creer que podría, la WWE repitió los mismos errores. 'The Fiend' era su oportunidad para finalmente hacerlo bien y lo arruinaron de nuevo", subrayó.

Oleada de despidos

La WWE despidió este año a más de veinte luchadores, algunos de los cuales fueron contratados por la AEW, como Malakai Black, Miro o Andrade 'El Ídolo' (conocidos en la WWE como Aleister Black, Rusev y Andrade, respectivamente).

La ola de despidos y recortes presupuestarios provocaron rumores de que el presidente de la WWE, Nick Khan, está preparando la empresa para su venta. El exescritor de la compañía Dave Schilling, que trabajó para su equipo creativo a principios de 2019, afirmó en su cuenta de Twitter que los despidos de superestrellas suelen suceder si una compañía está tratando de "maximizar las ganancias antes de una venta".

No obstante, no es la primera vez que aparecen rumores sobre una posible venta de la WWE. De momento, esas especulaciones carecen de cualquier asidero de confirmación.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!