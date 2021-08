Reportan que Israel planea deshacerse de 80.000 dosis de vacuna Pfizer caducadas

Israel se está preparando para deshacerse de unas 80.000 dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer tras haber expirado su vida útil. Se espera que las dosis no utilizadas, por valor de unos 1,8 millones de dólares, sean "tiradas a la basura", informó el canal 12.

El Ministerio de Sanidad israelí no confirmó ni negó la inminente destrucción de las vacunas, alegando "acuerdos de confidencialidad". "El Estado de Israel está gestionando sus existencias de vacunas prestando atención a la caducidad del producto", dijo el ministerio, citado por The Times of Israel.