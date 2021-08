Un boxeador francés se niega a dejar el ring durante una hora tras ser descalificado por un cabezazo intencionado

El boxeador francés de los pesos superpesados, Mourad Aliev, se sentó en el ring olímpico durante casi una hora en protesta por la decisión del árbitro de descalificarlo en cuartos de final en la categoría de más de 91 kilos por un cabezazo intencionado contra su oponente británico Frazer Clarke.

El árbitro Andy Mustacchio descalificó a Aliev poco antes de la final de la segunda ronda, determinando que el boxeador galo había usado intencionalmente su cabeza para golpear a Clarke, quien tenía cortes importantes cerca de ambos ojos.

Después de que se anunció el veredicto, Aliev se sentó en la lona y permaneció allí inmóvil, cuando otros representantes del equipo francés se acercaron para hablar con él.

"Esta fue mi manera de demostrar que la decisión fue muy injusta. Quería luchar contra toda esa injusticia, y honestamente hoy, también mis compañeros tuvieron resultados injustos. Entrené toda mi vida para esto, y vine aquí, y debido a la decisión de un árbitro, perdí. Se acabó", dijo Aliev.

Después de más de 30 minutos, Aliev abandonó el ring para volver unos 15 minutos después y reanudar su protesta en el mismo lugar durante unos 15 minutos más.

Clarke, a su vez, dijo que cree que la decisión del árbitro fue justa. "Me pareció que hubo un par de cabezazos. Si fueron intencionados o no, no me corresponde decirlo", afirmó.