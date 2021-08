EE.UU. amplía el programa especial para los refugiados de Afganistán

Se crea una categoría llamada 'Prioridad 2' para los afganos que no trabajaron directamente para el Gobierno de EE.UU. o no tuvieron sus empleos gubernamentales el tiempo suficiente.

La Administración de Joe Biden ha ampliado el programa especial de inmigración de Afganistán a EE.UU. Según la declaración del Departamento de Estado del país norteamericano, se ha extendido el alcance de los afganos elegibles para obtener el estatus de refugiado debido al aumento del nivel de violencia de los talibanes.

Ahora, los empleados actuales y exempleados de organizaciones de noticias, así como agencias de ayuda y desarrollo, con sede en EE.UU. y otros grupos de asistencia que reciben fondos estadounidenses, así como los empleados actuales y exempleados del Gobierno de Estados Unidos y de la operación militar de la OTAN que no cumplan con los criterios para un programa tienen derecho de solicitar el estatus de refugiado.

De este modo, se ha creado una categoría llamada 'Prioridad 2' para los afganos y sus familias que "pueden estar en riesgo debido a su afiliación a EE.UU." pero no pueden obtener una visa de inmigración especial porque no trabajaron directamente para el Gobierno de EE.UU. o no tuvieron sus empleos gubernamentales el tiempo suficiente.

"El objetivo de Estados Unidos sigue siendo lograr que Afganistán sea pacífico y seguro", afirma la declaración. "Sin embargo, en las condiciones del aumento del nivel de violencia talibán, el Gobierno de EE.UU. está trabajando para proporcionar a ciertos afganos, incluyendo los que trabajaron con EE.UU., la oportunidad de reasentarse como refugiados en Estados Unidos".

El programa especial de inmigración se creó en el contexto de la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán.