Primer caso en EE.UU. de un senador vacunado que contrae covid-19

El senador estadounidense Lindsley Graham ha dado positivo por coronovirus. En su cuenta de Twitter, Graham dijo que está "muy contento" de haber recibido la vacuna, sin la cual los síntomas serían "mucho peores".

"Estoy seguro de que [sin estar vacunado] no me sentiría tan buen como ahora," afirmó Graham, el primer senador de EE.UU. que contrae covid-19 tras ser vacunado, según el portal US News.