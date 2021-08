Turista texano estrella un dron en el World Trade Center 7 y desata un inmenso operativo policial

El joven explicó que su propósito era grabar imágenes de Nueva York para sus seguidores en Instagram y que no sabía que el edificio era parte de lo que fue blanco del histórico ataque terrorista.

Adam Ismail, un joven oriundo de Texas que visitaba como turista la ciudad de Nueva York (EE.UU.), estrelló accidentalmente un dron contra el World Trade Center 7 el lunes por la noche, lo que provocó una respuesta masiva de cuerpos policiales federales y citadinos y terminó con una citación y una lección inolvidable para el viajero.

El desprevenido turista dijo a Daily News que tan solo aspiraba a grabar algunas imágenes asombrosas de Manhattan cuando lanzó su dron DJA Air 2, que al poco se estrelló y quedó atascado entre dos paneles de cristal, justo encima de la entrada principal, en el octavo piso de ese edificio de 52.

Ismail fue detenido por agentes del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria y más tarde entrevistado por la Policía de Nueva York y el FBI.

El joven explicó que su propósito era grabar imágenes para sus aproximadamente 3.000 seguidores en la red social Instagram y que no sabía que el edificio era parte del World Trade Center, por lo que los ataques terroristas del 11 de septiembre no pasaron por su mente.

"Fue todo un saludo neoyorquino. Ahora tengo una gran historia de Nueva York", manifestó. "Todo el mundo fue amable. No le hice pasar un mal rato a la policía, y ellos no me hicieron pasar un mal rato a mí. Solo tenían que comprobar que estaba haciendo lo que dije que estaba haciendo".

Como resultado del infortunio, la policía de la Autoridad Portuaria le emitió una citación por violar el código de la ciudad, que proscribe el uso personal de drones. Para Ismail, la pérdida de su aparato fue solo un pequeño precio a pagar: "Me alegro de no estar en la cárcel", comentó.