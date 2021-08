Biden insta al gobernador de Nueva York a dejar su cargo tras corroborar la fiscal las acusaciones por acoso sexual

El presidente de EE.UU., Joe Biden, instó al gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, a dejar su puesto, después de conocerse los resultados del informe de la fiscal general del estado, en el que se sostiene que el gobernador acosó sexualmente a varias empleadas y exempleadas, informa la NBC News. "Creo que debería dimitir", afirmó el mandatario ante los periodistas este martes en la Casa Blanca.

La fiscal general, Letitia James, ha anunciado este martes los resultados de su investigación sobre las acusaciones contra Cuomo, que concluye que el gobernador acosó sexualmente a un total de 11 mujeres. En particular, el alto funcionario, supuestamente, realizó "tocamientos no deseados y no consentidos", así como "numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sugestiva y sexual" que crearon un ambiente de trabajo "hostil" para las mujeres, explicó la fiscal a los periodistas.

Por su parte, Cuomo negó las acusaciones, asegurando que "nunca" tocó a nadie "de manera inapropiada" y calificó el informe de parcial.