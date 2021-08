La Armada India despliega buques de guerra en el mar de la China Meridional

#IndianNavy’s Eastern Fleet ships - #INSRanvijay, #INSShivalik, #INSKadmatt & #INSKora are scheduled to proceed on an Overseas Deployment of over two months to #SoutheastAsia, #SouthChinaSea & Western Pacific (1/n).@DefenceMinIndia@PRO_Vizaghttps://t.co/cMdPCUFslMFile 📷 pic.twitter.com/ljTHmoULPB