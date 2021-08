Estados Unidos colocará cámaras corporales en miles de agentes fronterizos

Estados Unidos exigirá que miles de agentes fronterizos lleven cámaras corporales, una medida que podría aumentar el control de los oficiales y también ayudar a captar la actividad criminal, informa Reuters citando dos funcionarios y documentos gubernamentales.

Las cámaras se colocarán en Texas y Nuevo México en verano y también en Arizona, California, Vermont y en la zona del valle del Río Grande en otoño y en invierno. La colocación de los dispositivos podría ofrecer una nueva visión de la vigilancia policial en la frontera sur del país, donde las detenciones de inmigrantes han superado los récords de 20 años en los últimos meses.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), estas cámaras podrían reducir el uso de la fuerza física en las fronteras. El presidente de la entidad, Brandon Judd, afirmó que los agentes deben tener acceso a los videos, incluso cuando un miembro es acusado de cometer una infracción. "No hay forma de borrar las grabaciones, no hay forma de manipularlas, así que no hay razón para no proporcionar a los agentes el acceso a las grabaciones", señaló el directivo.

La CBP puso en marcha un programa piloto de cámaras corporales en 2015, pero optó por no desplegarlas porque entre las desventajas se destacaban el precio alto y cuestiones éticas. Sin embargo, las cámaras corporales se han vuelto cada vez más comunes. El Departamento de Justicia de EE.UU. reportó en junio que sus agentes estarían obligados a llevar este tipo de dispositivos durante su trabajo.