Reportera entrevista a una medallista olímpica china sobre su apariencia "masculina" y las redes estallan en críticas

Las redes sociales chinas estallaron en críticas luego de que a Gong Lijiao, reciente ganadora de los Juegos Olímpicos de Tokio en lanzamiento de bala, le preguntara este domingo una reportera del canal televisivo estatal CCTV sobre su apariencia "masculina", reporta el diario The New York Times. "Gon Lijiao me hace sentirla como una mujer masculina", dijo la periodista, Lu You.

Durante la entrevista, la reportera trató a la deportista de "marimacha", intentó fisgonear en sus planes de vida y se interesó en saber si tenía novio y qué pasaría si ella y su pareja se enfrentaran en una 'lucha de brazos'. "Fue una mujer masculina, para bien de su tiro. Pero, en el futuro, ¿puede ser Ud. misma?", curioseó la periodista. "Si no me enternece más adelante, quizá pierda peso y luego me case y tenga hijos. Es el camino que uno tiene que recorrer en la vida", respondió Gong.

La entrevista acaparó la atención de los usuarios de Weibo y otras plataformas, que no tardaron en condenar la postura de la periodista y subrayaron que la fuerza no debe ser percibida solamente como un rasgo característico de los hombres. La página de discusión dedicada a la deportista y la cuestión, titulada "¿Es el matriomonio la única cosa que podemos discutir sobre mujeres?", tuvo este jueves 300 millones de visualizaciones y acaparó más de 140.000 comentarios.

"Mientras veían los Juegos Olímpicos, muchos espectadores se dieron cuenta de que las mujeres no pueden definirse [de manera simple]. Podemos ser fuertes, poderosas, competitivas, valientes. No hay una sola cualidad que las mujeres no puedan tener", cita The South China Morning Post a la bloguera Luoyansu, quien escribió un post llamado "Las atletas femeninas son todas ídolos para las mujeres".

Gong ganó este 1 de agosto medalla de oro en la Olimpiada de Tokio al lanzar una bola sólida a una distancia de 20,58 metros. Aparte de ese logro, cuenta con medallas de plata y bronce en los JJ.OO. de Londres y Pekín, en 2012 y 2008, respectivamente. Además, resultó triunfadora en la misma disciplina en los campeonatos mundiales de 2017 y 2019.