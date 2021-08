El primer ministro de Japón se disculpa por saltarse parte del discurso en Hiroshima sobre "un mundo sin armas nucleares"

El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, se ha disculpado este viernes por saltarse parte de su discurso en Hiroshima, para conmemorar el 76.º aniversario del bombardeo atómico llevado a cabo por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945.

"En mi discurso de antes me salté una parte y me gustaría aprovechar esta ocasión para pedir disculpas por ello. Por favor, discúlpenme", expresó el primer ministro en una rueda de prensa celebrada después del evento conmemorativo.

Según medios locales, Suga se saltó el compromiso de "esforzarse por conseguir un mundo sin armas nucleares", así como el reconocimiento de que Japón es la única nación del mundo en ser víctima de un ataque nuclear, y solo declaró que "hay diferencias entre las posturas de cada país sobre cómo avanzar en el desarme nuclear".

El diario The Mainichi compartió las frases exactas que formaban parte del discurso original del primer ministro que fueron omitidas: "Nuestro país es el único país que ha sido alcanzado por una bomba atómica durante la guerra y comprende mejor que cualquier otra nación la inhumanidad de las armas nucleares, y es importante hacer esfuerzos constantes para lograr un mundo sin armas nucleares".

En la versión original también figuraba el siguiente fragmento que, en su gran mayoría, Suga no pronunció: "En la Asamblea General de las Naciones Unidas, poco después de que me convirtiera en primer ministro, transmití al mundo el mensaje de que Hiroshima y Nagasaki no deben repetirse nunca, y con esta determinación, Japón no escatimará esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares, al tiempo que defenderá firmemente los tres principios antinucleares".

Bajo el 'paraguas' nuclear de EE.UU., Japón se niega a suscribir el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares propuesto por la ONU en 2017. Junto con EE.UU., Rusia, China, Francia, Reino Unido y otros países, las autoridades japonesas firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que entró en vigor en 1970.

En su discurso, Suga no se refirió al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, limitándose a afirmar que el Gobierno japonés seguiría esforzándose para que la próxima conferencia de revisión del TNP fuera fructífera y se pudiera encontrar puntos en común entre los países.

Por su parte, el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, utilizó la ceremonia de homenaje a las víctimas del ataque nuclear para volver a exigir al Gobierno que firme y ratifique "de inmediato" el tratado de la ONU, que entró en vigor en enero de este año.

"Las armas nucleares son la máxima manifestación de violencia humana. Si la sociedad civil decide vivir sin ellas, la puerta a un mundo libre de armas nucleares se abrirá de par en par", declaró el alcalde.

El secretario general de la ONU, António Guterres, no estaba presente en la ceremonia por la pandemia, pero expresó el mismo mensaje por video: "La única garantía contra el uso de las armas nucleares es su total eliminación".

