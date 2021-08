Debates, reivindicaciones, sorteos y reclamos: México se prepara para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán

México se apresta a conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán, el potente imperio prehispánico construido por los mexicas (aztecas) en el territorio que hoy ocupa la Ciudad de México, y que el 13 de agosto de 1521 cayó en manos del ejército comandado por el conquistador español Hernán Cortés, lo que marcó el inicio de un periodo colonial que duró casi tres siglos.

Las circunstancias y las consecuencias de este acontecimiento han sido motivo de álgidos debates que se reabren cinco siglos después, ya que el sentimiento de la derrota y el rencor a los invasores quedó anidado en la cultura mexicana.

A ello se debe, por ejemplo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le haya pedido al rey Felipe VI de España a través de una carta, que se disculpara por los abusos cometidos durante la Conquista. Jamás obtuvo respuesta.

#Chulada Así se conmemora la caída de #Tenochtitlan en #Mexico . Un episodio que nos debe llenar de llenar de orgullo, no por la masacre española; sino por la resistencia valiente y toda la cultura e historia heredada por los pueblos mexicanos. pic.twitter.com/WfIlrEeLX1 — GabrielMedinaPeralta (@Gabriel_MedinaP) August 5, 2021

"Consideramos importante el que el gobierno de España, como un gesto de buena voluntad para mejorar nuestras relaciones, pues que se ofrecieran disculpas por excesos, por el autoritarismo que se ejerció durante la invasión, durante la Conquista; incluso, las autoridades españolas de aquel entonces juzgaron a Hernán Cortés por abusos cometidos en México, entre otras acusaciones, por haber asesinado a Cuauhtémoc", recordó el mandatario el pasado 14 de julio, al explicar que este es un año especial para el país ya que, además de los cinco siglos de la caída de la capital azteca, se cumplen 700 años de su fundación y el bicentenario de la Independencia de México.

"Envié una carta de manera respetuosa y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla, la filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno, de autoridades, de intelectuales promonárquicos, burlándose de nuestra propuesta, que por qué tenían ellos que pedir perdón, con mucha arrogancia. Les faltó humildad", acusó.

La carta advierte que la llamada "conquista" fue un hecho "tremendamente violento, doloroso y transgresor", en el que hubo "crímenes y atropellos", "violaciones a las leyes", imposición de la fe católica, de un idioma y un sistema de esclavitud, además del derrumbe de templos sagrados, usurpación de tierras, saqueo de riquezas naturales y, en general, la destrucción de las culturas mesoamericanas.

#CaídaTenochtitlanYTlatelolcoHacia mayo de 1521, el ejército español tomó posiciones para iniciar el ataque final contra Tenochtitlan y Tlatelolco. Imagen: La Conquista de Tenochtitlan, Óleo sobre tela. Jay I. Kislak Collection pic.twitter.com/HpqkgAROyp — MuseodelTemploMayor (@MusTemploMayor) August 5, 2021

Desencuentro

Una de las principales reinterpretaciones de este capítulo histórico ha permitido que se deje de usar el eufemismo "encuentro de dos culturas" y empiece a calificarse como una invasión, y que se desdibuje el papel heroico que solía atribuirse a los españoles en la historia oficial y que hacía a un lado el rol crucial que desempeñaron otros pueblos indígenas que eran sometidos por los aztecas o mexicas, y que se aliaron a los conquistadores. Sin ellos, difícilmente hubieran triunfado.

De todos estos aspectos se hablará en los cientos de foros, congresos, seminarios, debates, programas de radio y televisión, series de ficción y documentales que se han programado para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán.

En el marco de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, no te pierdas cuatro documentales relacionados sobre la conquista de México. 🌿Revisa el programa completo, tienes una cita todos los miércoles de agosto a las 19:30 horas por @tvunam. ✨¡Agenda! pic.twitter.com/nyGy6Dyh1u — Cinefolio CDMX (@CinefolioCDMX) August 4, 2021

A las múltiples actividades organizadas por universidades públicas y privadas, y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia se suma la abultada agenda organizada por las autoridades. En el Zócalo, por ejemplo, se está instalando una maqueta monumental del Templo Mayor y que incluirá un espectáculo de luces y sonidos.

En las fachadas de los edificios y calles del Centro Histórico, en tanto, ya lucen los adornos relativos a la conmemoración. Uno de ellos es la imagen del águila comiéndose a una serpiente, el símbolo que los aztecas buscaban para fundar su ciudad y que encontraron aquí hace siete siglos. Otra, imponente, es la figura del dios Quetzalcóatl.

Además, la avenida Puente de Alvarado, nombre de uno de los conquistadores, será rebautizada México-Tenochtitlán, al igual que la estación Zócalo del metro. La 'Plaza de la Noche Triste', que remitía a la derrota de los españoles en una batalla, ya fue renombrada como la 'Plaza de la Noche Victoriosa'.

Su esplendor, sus alianza y conflictos, así como su conformación política y militar hicieron de #Tenochtitlán una ciudad sin igual. Conócela de una forma diferente en la serie: #MéxicoTenochtitlan por @canalcatorcemx Viernes 6 de agosto, 19:30h⏰Domingo 8 de agosto, 17:00h⏰ pic.twitter.com/Yiz9BE5C5l — SPR México (@SPRMexico) August 5, 2021

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó esta semana un billete de la Lotería Nacional que conmemora la esperada fecha, y que el próximo domingo entregará un premio de siete millones de pesos (alrededor de 350.000 dólares).

Agradecemos a la @lotenal el reconocimiento a los pueblos originarios y la visibilidad de los 500 años de resistencia indígena con este nuevo billete de lotería. Que esto nos lleve a la reflexión de nuestra historia. La grandeza de México la constituyen sus pueblos. pic.twitter.com/5I88QMDRc3 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 3, 2021

Desde el Poder Legislativo, el Senado organizó el seminario "A 500 años de la conquista de México-Tenochtitlán. Conversaciones sobre las implicaciones y significados en la historia", mientras que TV UNAM emitirá las sesiones de un coloquio que analizará "El Papel de los Aliados y no Aliados en la caída de Tenochtitlán" y "Ataque y defensa de Tenochtitlán".

En Los Pinos, que solía ser la residencia presidencial hasta el inicio del Gobierno de López Obrador, se llevará a cabo el conversatorio "Tierra, tiempo y patrimonio: 500 años de historia".

Resistencia

En el proceso de reinterpretación de la Conquista, el Congreso Nacional Indígena (CNI), que aglutina a los pueblos originarios de México y se fundó a partir de un llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), convocó a movilizarse a nivel nacional para recordar el 13 de agosto pero no como una derrota, sino como ejemplo de una resistencia que todavía hoy persiste.

Así estaban colocando el día de ayer la segunda serpiente emplumada en el Palacio del Ayuntamiento alrededor del medio día. Estas decoraciones tienen el propósito de recordar la caída de Tenochtitlan y su heroica defensa por parte de los mexicas de Cuauhtemoctzin. En la #CDMXpic.twitter.com/01VhP33HQt — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) August 5, 2021

"Hoy en la víspera de recordar el día en que hace 500 años el invasor llegó a México Tenochtitlán, dijo que era el patrón y que traía la verdad, impuesta con la guerra y la muerte de miles de compañeros y compañeras, seguimos exigiendo justicia ante ese crimen. Queremos que paguen los culpables que no tienen ni tendrán nuestro perdón ni olvido", aseguró la organización en un comunicado.

"Los invasores y los gobiernos a su servicio durante cinco siglos, pensaron que nos aniquilaron, pero los pueblos estábamos y estamos en el campo resguardando la esperanza, manteniendo encendidas las velas de la vida, como misión fundamental que en colectivo tenemos. Por lo que hoy, mirando hacia abajo, decimos que no nos creímos la mentira que llegó con la invasión, de que nuestra tierra sagrada, el agua, los bosques y las montañas se miden en dinero", refiere el texto.

Reclamos vigentes

En este año plagado de conmemoraciones, el propio EZLN se lanzó a una aventura inédita para recorrer el camino inverso de los conquistadores. En un barco pesquero, varios miembros de la organización partieron de las costas mexicanas hacia Europa para iniciar una 'Travesía por la Vida' que los llevará a una veintena de países.

"En nombre de todas las mujeres, niños, hombres, ancianos y 'otroas' zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman Europa, de aquí en adelante se llamará Tierra Insumisa. Así será conocida por propios y extraños mientras alguien no se rinda, no se venda y no claudique", expresó la zapatista Marijosé al desembarcar en junio pasado en Galicia, el primer punto del histórico viaje.

Desembarco zapatista pic.twitter.com/WOdBJAiU9Y — Diego Enrique Osorno (@DiegoEOsorno) June 22, 2021

El CNI anunció, por su parte, que 13 de sus delegados se sumarán a la gira zapatista para levantar la voz porque es necesaria contar la historia verdadera: "La que hemos escrito en 500 años y que no parará hasta librar a nuestro mundo y nuestra madre tierra de la mentira capitalista, que amenaza ya la vida en su conjunto".

También aprovechó para criticar a López Obrador por exigir una disculpa "a los malos gobiernos europeos", a pesar de que el exterminio no ha terminado y continúa hasta hoy con el saqueo de los recursos naturales.

Por eso, convocó a los pueblos, naciones y tribus originarias de México y del mundo, a las organizaciones y colectivas que buscan justicia ante los graves crímenes que se han cometido contra el pueblo, a una 'acción dislocada' el 13 de agosto, el día en que hace cinco siglos cayó Tenochtitlán.

"O sea que invitamos a cada quien, en sus propias formas y geografías, en acciones chiquitas o grandes, a movilizarnos para conmemorar la resistencia y rebeldía de nuestros pueblos que lucharon desde hace 500 años por nuestras misma dignas y justas causas, para rechazar a los gobiernos que sirven al invasor en contra de los pueblos y la naturaleza, con la mirada puesta en la esperanza y la semilla de un mundo vivo, donde quepan todos los mundos", invitó.