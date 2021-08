Snickers se disculpa tras desatar polémica en España con un anuncio publicitario "homófobo"

La marca de chocolates Snickers se ha visto obligada a pedir disculpas tras desatar polémica en España con la publicación de un anuncio publicitario, al que tanto políticos como usuarios de redes sociales calificaron de "homófobo".

En el 'clip' de 20 segundos se muestra a dos amigos sentados en una terraza frente a la playa, uno de los cuales es Aless Gibaja, un conocido 'influencer' español miembro de la comunidad LGBTQ+. Cuando el camarero detalla el pedido, este lo pide "con vitaminas a, b y c, abracitos, besitos y caricias 'around the world'" ante la mirada desconcertada del otro hombre.

De inmediato, el camarero responde entregándole a Gibaja una barra de helado Snickers. Después de recibir el producto, la actitud del cliente parece transformarse a la de un hombre barbudo, quien con una voz profunda afirma sentirse "mejor".

Ante la oleada de LGTBIfobia, con agresiones e incluso asesinatos, a Snickers no se le ocurre ninguna idea mejor que hacer un spot publicitario basura para decirte que no eres tú mismo si tienes pluma. No hagas caso de su LGTBIfobia, eres libre de ser como te dé la gana. pic.twitter.com/wFgJ92gLkl — PODEMOS (@PODEMOS) August 5, 2021

"Es vergonzoso y lamentable que a estas alturas haya empresas que sigan perpetuando estereotipos y promoviendo la homofobia y la plumofobia", comentó la Federación Estatal LGTB mostrando su disposición para formar a la compañía la próxima vez.

En un tono similar se pronunció la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, preguntándose "a quién le puede parecer una buena idea usar la homofobia como estrategia comercial". "Nuestra sociedad es diversa y tolerante. Ojalá aprendan a serlo también quienes tienen el poder para tomar las decisiones sobre lo que vemos y oímos en anuncios y programas de TV", reflexionó.

Ante las miles de críticas de usuarios en redes sociales, Snickers eliminó el video original de sus perfiles y pidió disculpas por el "malentendido" que haya podido causar su campaña publicitaria. "En ningún momento se ha pretendido estigmatizar ni ofender a ninguna persona ni colectivo. Esta campaña buscaba transmitir de una manera simpática y desenfadada que el hambre puede hacer cambiar tu carácter", alegaron.

Pese a las declaraciones de la compañía, las acusaciones no han parado y muchos internautas incluso arremetieron contra la agencia de publicidad que produjo el video, Contrapunto BBDO. La polémica se produce en medio de una serie de ataques homofóbicos y asesinatos relacionados que han sacudido a toda España en los últimos meses.