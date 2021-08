Las compañías listadas en Nasdaq tendrán que incluir en sus juntas directivas a mujeres y representantes de minorías

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) dio luz verde este viernes a la iniciativa de Nasdaq para incluir en la junta directiva de la mayoría de las casi 3.000 empresas, cuyos títulos se cotizan en ese mercado de valores, al menos a una mujer, junto con un miembro de minorías sexuales o raciales, reporta AP.

"Estas normas reflejan las peticiones de los inversores de una mayor transparencia sobre las personas que dirigen las empresas públicas, y un amplio sector de comentaristas apoyó la norma propuesta de divulgación de la diversidad en los consejos de administración", afirmó en un comunicado al respecto el presidente de SEC, Gary Gensler.

Las entidades con consejos de administración de cinco o menos integrantes solo deberán tener una persona que corresponda con los nuevos criterios. Además, las compañías que no cumplan con la última normativa no dejarán de ser cotizadas en esa bolsa, pero se verán obligadas a explicar públicamente las razones por las que no logran hacerlo.

En cuanto a la fecha límite para adaptarse a las nuevas reglas, difiere en función de la compañía, pero todas las mesas directivas deben contar con al menos uno de los miembros señalados en el plazo de un año.

Disparidades evidentes

Entretanto, el número de mujeres que forman parte de las juntas directivas ha ido creciendo significativamente en los últimos años, a diferencia de la cantidad de dirigentes que pertenecen a minorías étnicas, cuya inclusión estaba ralentizada hasta que apareció el movimiento Black Lives Matter tras el asesinato del afroamericano George Floyd en mayo de 2020.

Según las estadísticas, para junio de 2020, el 82,5 % de los directores de la lista Fortune 500 (las mayores empresas estadounidenses) eran blancos y la proporción de las mujeres era de 26,5 %. Mientras, la cantidad de representantes de las minorías raciales creció solo en 1 % entre 2018 y 2020.