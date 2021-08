¿Bitcóin u oro? El multimillonario Ray Dalio lo tiene claro

Aunque para Ray Dalio, ex codirector ejecutivo del mayor fondo de cobertura del mundo Bridgewater Associates, el bitcóin es como una versión digital del oro, el inversor y multimillonario estadounidense valora un activo más que el otro.

"Si me apuntaran con una pistola en la cabeza y me dijeran que solo puedo tener uno, elegiría el oro", confesó Dalio a CNBC Make it. El inversor detalló que posee "una cantidad muy pequeña de bitcoines" que le sirve para diversificar sus finanzas.

"Hay ciertos activos que quieres tener para diversificar la cartera, y el bitcóin es algo así como un oro digital", explicó.

Dalio reveló que posee cierta cantidad de bitcoines en mayo y señaló que una de sus mayores preocupaciones radica en el hecho de si el gobierno tendrá "la capacidad de controlar" las criptomonedas, ya que "ningún gobierno quiere que haya una divisa alternativa".