Un cocodrilo de 2,5 metros ataca a dos soldados australianos

El Departamento de Defensa de Australia confirmó que los heridos eran miembros del Ejército, sin embargo, no han revelado si estaban o no en servicio cuando ocurrió el ataque.

Dos soldados australianos fueron atacados por un cocodrilo de unos 2,5 metros de largo en el río Lockhart, en el extremo norte de Queensland, y han sufrido severas lesiones en la cabeza, el cuello, brazos y muñecas.

El accidente se produjo la tarde del viernes y desencadenó un operativo de rescate que duró siete horas. Se utilizó un bote, un helicóptero y finalmente un avión para llevar a los heridos a un hospital en la ciudad de Cairns.

El supervisor de operaciones sénior del Servicio de Ambulancias de Queensland (QAS, por sus siglas en inglés), Denis O'Sullivan, informó que el primer soldado, un joven de unos 20 años sufrió cortes graves y desgarros en la cabeza y la parte superior del cuerpo. El segundo, un hombre de unos 30 años, mencionó que tiene heridas en la muñeca y los brazos después de intentar ayudar a su compañero.

O'Sullivan mencionó que es importante "para todos ser sabios con respecto a los cocodrilos en el país de los cocodrilos. Ese es el mensaje, viviendo en el norte, al que todos debemos adherirnos".

Mientras que, un residente de la zona expresó que los militares tuvieron suerte. "No debían estar nadando allí, es un punto de acceso [de cocodrilos] y todos en Portland Roads lo saben", refiriéndose al pequeño pueblo de pescadores y turismo que cuenta con pocos residentes permanentes.

No se sabe cuántos miembros del Ejército había en el lugar, pero pudieron pedir ayuda y usar un bote para regresar a la costa.

Por su parte, el Departamento de Defensa solo confirmó que los heridos eran soldados del Ejército, sin embargo, no han revelado si estaban en servicio o no cuando ocurrió el ataque. "El incidente está bajo investigación, como tal, Defensa no proporcionará más detalles", agregó.