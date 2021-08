Una empresa de taxis de Misuri rechaza a los clientes vacunados o que lleven mascarilla

Una compañía de taxis del estado de Misuri (EE.UU.) ha decidido rechazar a los pasajeros que estén vacunados o lleven mascarillas, según lo reveló este jueves su propietario en una entrevista para el canal KMOV.

"No admitimos ningún tipo de mascarillas en nuestros vehículos", dijo Charlie Bullington, fundador de la empresa de taxis Yo Transportation Services, al tiempo que recalcó que está "muy en contra de las vacunas".

Bullington asegura que siempre verifica si los pasajeros se han vacunado o llevan una mascarilla antes de enviarles un coche.

La política de Yo Transportation Services está generando rechazo entre los residentes locales, que denuncian los métodos de Bullington por ir en contra de los esfuerzos colectivo por frenar la propagación del coronavirus.

"Cuando me dijo las reglas, sencillamente no pude creer lo que había oído", confiesa una residente local. "Y creo que no soy la única que piensa así", añade.

Otro residente dijo en declaraciones a KMOV que no utilizaría el servicio de taxis ya que "probablemente ese taxi sea la única cosa que tiene coronavirus ahora".

"Es difícil de entender por qué lo hace", opina otro. "Simplemente es uno de esos teóricos de la conspiración", concluye.