"Una es lesbiana, la otra no": cesan a un periodista en Bélgica por comentarios sobre baloncestistas fuera de micrófono

El canal de la televisión pública flamenca VRT (Bélgica) ha despedido al comentarista deportivo Eddy Demarez, que fue captado 'fuera de micrófono' haciendo observaciones insultantes sobre la orientación sexual de varias jugadoras de la selección nacional de baloncesto, mientras cubría su regreso de los JJ.OO. de Tokio. La grabación de la emisión circula por las redes, donde los internautas denuncian el comportamiento del periodista.

Het is nog vroeg, maar Eddy Demarez wint nu al de Asshole van de Dag trofee voor zijn homofobe uitspraken over de Belgian Cats. pic.twitter.com/1lpucClcnJ — Filip Van Overbeke (@FOverbeke) August 8, 2021

Demarez comentaba en directo la vuelta de 'Las Gatas Belgas' (seudónimo por el que se conoce al equipo femenino de este país) a través de FacebookLive para la cadena Sporza de VRT. En determinado momento, aparentemente sin darse cuenta de que estaba emitiendo en vivo, comparó a la jugadora Billie Massey con "una montaña" y añadió que el equipo nacional solo cuenta con "una hetero". "De lasMestdagh [las hermanas Kim y Hanne Mestdagh], una es lesbiana, la otra no", dijo el comentarista, agregando que otra deportista, Marjorie Carpréaux "es un hombre".

Demarez se ha disculpado por lo sucedido ante la selección belga, admitiendo que se pasó de la raya, si bien subrayó que hizo sus comentarios en una conversación privada. "Nunca he tenido la intención de ofender a nadie por motivos de género u orientación sexual. […] Sacaré las lecciones necesarias de esto y me aseguraré de que no vuelva a ocurrir en el futuro", dijo el comentarista, informa The Belgian Times.

"No puedo lidiar con esto ahora"

Sin embargo, su disculpa no impidió que la indignación cundiera entre las deportistas aludidas. "¡Totalmente inaceptable! Impactante. Repugnante", tuiteó la capitana de 'Las Gatas Belgas', Ann Wauters. "Es que, realmente, no puedo lidiar con esto ahora mismo... Gracias Sporza", aseveró la pívot Emma Meesseman. "Irrespetuoso, vergonzoso y denigrante. Es divertido volver a casa así", se lamentó otra de las jugadoras, Hanne Mestdagh.

"Esto demuestra una vez más lo que nosotras, las atletas (de alto nivel), tenemos que afrontar con frecuencia. Todos hemos escuchado cientos de veces los numerosos prejuicios y comentarios despectivos", escribió en su cuenta de Twitter Justine Vanhaevermaet, de la selección belga de fútbol.

"Las declaraciones homófobas y ofensivas no tienen cabida en las redes sociales, en los bares ni en la televisión pública. En ningún sitio", reaccionó el ministro de Medios de Comunicación de Flandes, Benjamin Dalle.

La selección de Bélgica alcanzó los cuartos de final en los JJ.OO. de Tokio, donde cayó ante el combinado japonés por 85-86.