VIDEO: Lionel Messi no puede contener las lágrimas durante la rueda de prensa por su salida del FC Barcelona

Lionel Messi dio este domingo una rueda de prensa en el estadio de Camp Nou para confirmar su partida del FC Barcelona. El astro argentino no podrá seguir formando parte de la plantilla del club catalán debido a obstáculos económicos y estructurales, en particular por la normativa de La Liga española. Dirigiéndose a la directiva del equipo y sus compañeros, la estrella del fútbol mundial lamentó entre lágrimas no poder seguir y reconoció que es una situación muy difícil para él.