Sampaoli se pronuncia sobre la posibilidad de que Messi se integre en el PSG

Jorge Sampaoli, extécnico de la selección argentina, y actual entrenador del Olympique de Marsella, comentó el pasado domingo la posibilidad de que el exdelantero del F.C. Barcelona, Lionel Messi, se uniera al Paris Saint-Germain (PSG).

Durante la conferencia de prensa posterior al partido de su equipo contra el Montpellier, Sampaoli señaló que "aunque Leo esté a punto de ir a un club que no es el Olympique de Marsella, sería genial para la Ligue 1. Sería el mejor jugador del mundo en nuestro campeonato".

"La presencia de Leo le haría muy bien a la liga [francesa]. Todos los ojos de todo el mundo estarían puestos en el campeonato. Si llega Leo, le vamos a desear que sea feliz y que disfrute de este campeonato diferente. Para nosotros, enfrentarlo sería una motivación adicional", sostuvo el estratega argentino.

Sampaoli dirigió a Messi durante el Mundial de Rusia 2018, donde la 'albiceleste' quedó eliminada en octavos de final por Francia, a la postre campeona del mundo. En caso de que Messi se una al PSG, podría enfrentarse al combinado de Sampaoli el próximo 24 de octubre en el Stade Vélodrome, la casa del Olympique.

Messi dio el pasado domingo una rueda de prensa en el estadio de Camp Nou para confirmar su partida del F.C. Barcelona. El astro argentino no podrá seguir formando parte de la plantilla del club catalán debido a obstáculos económicos y estructurales, en particular por la normativa de la Liga española. Respecto a su futuro deportivo, Messi afirmó que "el PSG es una posibilidad", aunque aclaró que por ahora no tiene "nada arreglado con nadie".