"Lo que hizo fue un crimen": Sale del anonimato una exasistente del gobernador de Nueva York que lo acusa de manosearla

Brittany Commisso sostuvo que no se sentía lo suficientemente segura para resistirse a los acosos sexuales de Andrew Cuomo.

Una de las 11 mujeres que, según la Fiscalía de Nueva York fueron acosadas sexualmente por el gobernador del estado, Andrew Cuomo, reveló su identidad y ofreció a la cadena CBS una entrevista sobre los hechos.

En la conversación, que será emitida este lunes, Brittany Commisso, exasistente de Cuomo, corrobora las conclusiones de los fiscales. "Lo que me hizo fue un crimen. Violó la ley", afirma la mujer y sostiene que "el gobernador debe rendir cuentas".

Según contó la exasistente, todo comenzó con "abrazos con besos en la mejilla", pero las acciones de Cuomo se hacían cada vez más intensas. "En un momento hubo un abrazo, y luego, cuando fue a besarme en la mejilla, rápidamente giró la cabeza y me besó en los labios", afirmó.

Asimismo, Commisso sostuvo que no se sentía lo suficientemente segura para resistirse a los acosos sexuales de Cuomo.

"No dije nada todo este tiempo. La gente no entiende que este es el gobernador del estado de Nueva York. Hay policías que están fuera de la mansión y hay personal de la mansión. Esos agentes que están allí, no están allí para protegerme. Están allí para protegerlo a él", dijo.

En un informe de la Fiscalía, Commisso es identificada como "asistente ejecutiva número 1". Allí, alega que en los años 2019 y 2020 el político la "abrazó íntimamente" varias veces. Además, en una ocasión "metió la mano debajo de la blusa y le agarró el pecho" y en otra, "puso su mano encima y luego frotó y agarró su trasero" mientras Commisso se tomaba un 'selfie'.

Escándalo en torno a Cuomo

La fiscal general Letitia James anunció este martes los resultados de su investigación sobre las acusaciones contra Cuomo, que concluyó que el gobernador acosó sexualmente a varias empleadas actuales y anteriores del estado. En particular, el alto funcionario supuestamente realizó "toques no deseados y no consentidos", así como "numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sugestiva y sexual" que crearon un ambiente de trabajo "hostil" para las mujeres, explicó la fiscal a los periodistas.

En respuesta, Cuomo, aseguró que "nunca" tocó a nadie "de manera inapropiada" ni realizó aproximaciones sexuales no deseadas. Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, instó al gobernador a dejar su cargo.