"Haré que te comas tus palabras": El Cártel Jalisco Nueva Generación amenaza a los medios que cubren a grupos de autodefensa en México

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría amenazado a los medios de comunicación mexicanos por su cobertura de los grupos de autodefensa, con quienes han sostenido diversos enfrentamientos en el estado de Michoacán.

En un video grabado por ocho sujetos armados y que fue difundido en redes sociales, se recrimina la reciente cobertura de los noticiarios sobre la violencia en Michoacán, en donde se han reportado enfrentamientos entre células del CJNG y grupos de autodefensa que se levantaron en armas en diversos municipios de la región de Tierra Caliente para combatir al poderoso cártel.

En el mensaje firmado a nombre del líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho', se critica la cobertura de los medios de comunicación al informar sobre el cártel de Los Viagras y sobre los exlíderes de las autodefensas Juan José Álvarez Farías, alias 'el Abuelo', e Hipólito Mora Chávez.

"Son narcotraficantes que se escudan en camisetas de autodefensa", dice un vocero que lee el comunicado de prensa del CJNG mientras está rodeado de seis individuos con armas largas.

(Parte 2)Milenio, El Universal, Televisa y otras medios vendidos apoyan la falsa información presentando como autodefensas a Carteles Unidos de Michoacán en la guerra contra el CJNG #México#Noticias#9Agostopic.twitter.com/7dqAwpQ78c — AG (@Jalisciense1c) August 9, 2021

En el video, también se lanza una amenaza a la conductora de Milenio Televisión, Azucena Uresti. "Donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes", dicen en la grabación.

Sin ningún tipo de evidencia, se acusa a Milenio de recibir dinero de los "cobracuotas, secuestradores y extorsionadores", en referencia a los exlíderes de las autodefensas.

Además, los supuestos miembros del CJNG hacen un llamado a los medios de comunicación para que no "protejan" a los grupos de autodefensa.

"Mis respetos para todos los noticieros que hacen valer la libertad de expresión. Solo una cosa les digo: no protejan en sus noticias, como lo hace Milenio, que protege al 'Abuelo', a Hipólito Mora y a Los Viagras, diciendo que son autodefensas", señalan en nombre de 'el Mencho'.

Reacciones

La amenaza difundida en redes sociales provocó una reacción inmediata por parte del gobierno federal.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó en su cuenta de Twitter que "ante las amenazas" por parte del CJNG, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomará las "medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados".

Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos. pic.twitter.com/PgWuOKDp24 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) August 9, 2021

Las amenazas contra los medios de comunicación, incluyendo la advertencia contra Uresti, provocaron una respuesta solidaria por parte del gremio.

El periodista Antonio Nieto pidió al gobierno federal cuidar a todo el equipo de Milenio Televisión, incluyendo a la reportera Selene Flores, quien ha realizado "coberturas importantes" en Michoacán.

"Que no gane el terror ni las amenazas del narco", instó Nieto.

No solo es @azucenau, también todo su equipo.Se necesita empatía y apoyo a @SeleneFlores_ que ha hecho coberturas importantes en @GobMichoacan.Que no gane el terror ni las amenazas del narco. — Antonio Nieto (@siete_letras) August 9, 2021

"Abrazo fuerte y solidario a Azucena Uresti. Exigimos del Estado mexicano condiciones para ejercer nuestra profesión sin amenazas", expresó, por su parte, la politóloga y conductora de Foro TV, Ana Francisca Vega.

Abrazo fuerte y solidario a @azucenau. Exigimos del Estado mexicano condiciones para ejercer nuestra profesión sin amenazas. — Ana Francisca Vega (@anafvega) August 9, 2021

Para la periodista de investigación Laura Sánchez Ley, la amenaza contra Uresti "es el reflejo" de lo que viven los colegas de su gremio, quienes son "amenazados y aterrorizados por el crimen organizado".

Esta amenaza contra @azucenau es el reflejo de lo que pasan los periodistas: amenazados y aterrorizados por el crimen organizado. Todo mi cariño y sobre todo exijo a la @SEGOB_mx@A_Encinas_R protección inmediata para Azucena y para todos los colegas en cada rincón del país. https://t.co/P7qOVHRBQK — Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) August 9, 2021

Por su parte, Héctor de Mauléon expresó su solidaridad a Uresti y pidió al presidente López Obrador "garantizar a toda costa la seguridad y la libertad de expresión" de la periodista amenazada.

Presidente @lopezobrador_, esta amenaza a @azucenau es muy preocupante. Por ningún motivo se puede dejar pasar.Aquí no caben los discursos ni los abrazos. Debe usted garantizar a toda costa la seguridad y la libertad de expresión de esta periodista.Solidaridad total con ella. https://t.co/5jDq9pAgD9 — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) August 9, 2021

Violencia contra periodistas

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La organización Artículo 19 ha documentado un total de 141 asesinatos de periodistas, en posible relación con su labor, desde el 2000 hasta la fecha.

En lo que va de 2021, Artículo 19 ha informado sobre cuatro homicidios registrados con posible vínculo con la labor periodística. Se trata de los asesinatos de Benjamín Morales y Ricardo López, en Sonora; de Gustavo Sánchez, en Oaxaca; y de Saúl Tijerina, en Coahuila.