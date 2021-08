La revista Vogue EE.UU. pone por primera vez en portada a una modelo transgénero

Para su edición del próximo mes, la versión estadounidense de la popular revista de moda Vogue exhibirá por primera en portada la imagen de una modelo transgénero.

Publicada anticipadamente en la cuenta oficial de ese medio en Instagram, la tapa incluye a Ariel Nicholson, transgénero de 20 años, entre las ocho modelos "que crean el momento", escogidas para representar la "nueva generación" de un mundo glamoroso.

Las jóvenes fueron fotografiadas al lado de un redactor de la revista, que aparece en su puesto laboral y de espaldas. Todas "se sentaron con Vogue para reflexionar sobre una industria que va atravesando cambios", reza el comentario.

Las otras modelos son la afroamericana de talla 'plus' Precious Lee; la palestina-neerlandesa Bella Hadid, atacada este año en redes sociales por su postura sobre Gaza; la asiática y también 'plus' Yumi Nu; Lourdes León, hija de la cantante Madonna, que ha sido objeto de críticas en redes sociales por no afeitarse las axilas; la afroamericana de origen sursudanesa Anok Yai; Sherry Shi, de origen chino; y Kaia Gerber, hija de la modelo Cindy Crawford.

Aunque es la primera aparición de una transgénero en la portada de Vogue en EE.UU., la versión italiana de la revista se anticipó al escoger a Ariel, junto con otras modelos, para abrir su edición de septiembre de 2020.

