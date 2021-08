Campeona olímpica de boxeo japonesa planea retirarse del ring para dedicarse a las ranas (y su pasión por estos anfibios conquista la Red)

La boxeadora japonesa Sena Irie, quien se hizo con el oro en Tokio 2020 en la categoría de peso pluma venciendo por 5-0 a la campeona mundial de 2019, la filipina Nesthy Petecio, se ha convertido en estrella de la Red por motivos ajenos a su hazaña en el cuadrilátero.

Tras ganar la primera medalla femenina para su país en este deporte, la pugilista de 20 años reveló en una entrevista con medios locales que comenzó a apasionarse por la disciplina cuando todavía iba al sexto grado en la escuela y vio por televisión las Olimpiadas de Londres 2012, la primera edición del evento en incorporar el boxeo femenino.

Y confesó que, además del apoyo de sus entrenadores y de historietas de 'manga' sobre boxeo, su mayor inspiración para conquistar el podio olímpico fueron las ranas.

Inmediatamente tras cosechar su triunfo, la joven atleta adelantó que planea finalizar su carrera deportiva ni bien termine sus estudios universitarios para dedicarse de lleno a su animal favorito.

"Creo que voy a dejar el boxeo cuando me gradúe. Luego de la Olimpiada, comenzaré a buscar un trabajo. Amo a las ranas, por lo tanto, quiero algo que tenga que ver con las ranas. O juegos, porque me encantan los juegos", expresó.

Irie, quien dedica a estos anfibios frecuentes publicaciones en sus redes sociales, detalló que en los momentos de estrés suele hojear libros con ilustraciones de ranas para relajarse y prefiere pasar su tiempo libre en compañía de estas criaturas.

Su amor por la especie no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes le obsequiaron decenas de origamis con la forma del animal y le dedicaron dibujos en las que aparece retratada como una rana.

E incluso llamó la atención de numerosos internautas fuera de Japón, convirtiéndose en protagonista de publicaciones virales.

"No hay nada más fuerte que tener tus prioridades en orden. Su cuenta de Instagram no miente", escribió el autor de un tuit con imágenes de Irie que recibió más de 150.000 'me gusta'.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!