Washington declara que Pekín "alimenta una mayor impunidad e inestabilidad" en el mar de la China Meridional y el gigante asiático responde

Dai Bing, encargado de negocios de la misión permanente china ante la ONU, declaró que EE.UU. "no está capacitado para hacer comentarios irresponsables" sobre la cuestión y lo calificó como la "mayor amenaza para la estabilidad" en la región.

China "no se ha enfrentado a ninguna consecuencia" por ignorar las normas del mar de la China Meridional, declaró el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la seguridad marítima, celebrada este lunes de manera virtual.

El alto funcionario estadounidense se refirió a lo que denominó "encuentros peligrosos entre buques en el mar y acciones provocadoras para promover reclamaciones marítimas ilegales" en una zona rica en recursos y disputada por varios países, como China, Vietnam, Malasia, Brunei y Filipinas.

"EE.UU. ha dejado clara su preocupación por las acciones que intimidan y amedrentan a otros Estados para que no accedan legalmente a sus recursos marítimos", subrayó. "Tanto nosotros, como otras naciones –incluidos los reclamantes del mar de la China Meridional– hemos protestado por este tipo de comportamiento y por las reivindicaciones marítimas ilegales en el mar de la China Meridional", agregó.

Blinken dijo que algunos pueden afirmar que resolver la disputa en la región "no es asunto de Estados Unidos ni de ningún otro país que no reclame las islas y las aguas", pero es "responsabilidad de todos los Estados miembros defender las reglas que todos hemos acordado seguir y resolver pacíficamente las disputas marítimas". "Un conflicto en el mar de la China Meridional o en cualquier océano tendría graves consecuencias mundiales para la seguridad y el comercio. Es más, cuando un Estado no se enfrenta a las consecuencias de ignorar estas normas, alimenta una mayor impunidad e inestabilidad en todas partes", añadió.

"EE.UU. no está capacitado para hacer comentarios sobre el mar de la China Meridional"

Por su parte, Dai Bing, encargado de negocios de la misión permanente china ante la ONU, afirmó durante la misma reunión que Pekín "se opone firmemente" a que Washington plantee la cuestión del mar de la China Meridional y que "el bombo y platillo de EE.UU. en el Consejo de Seguridad tiene una motivación totalmente política".

"Estados Unidos no está capacitado para hacer comentarios irresponsables sobre la cuestión del mar de la China Meridional", subrayó el diplomático, citado por China Daily.

Apuntó que, aunque el país norteamericano es la única gran potencia que no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) –un tratado internacional que establece un amplio régimen de derecho y orden en los océanos y mares del mundo– se considera a sí mismo como "un juez de la Convención, que señala con el dedo a otros países e interfiere arbitrariamente".

Además, Dai declaró que las autoridades estadounidenses "han estado creando problemas de la nada, enviando arbitrariamente buques y aviones militares avanzados" a la región "como provocaciones" y calificó a EE.UU. como la "mayor amenaza para la estabilidad en el mar de la China Meridional".

Agregó que China siempre ha defendido el concepto de seguridad marítima común con el fin de lograr una cooperación mutuamente beneficiosa para todos. "Estamos comprometidos con la creación de un entorno de seguridad marítima común que se caracterice por la igualdad, la confianza mutua, la equidad y la justicia, la participación conjunta y los beneficios compartidos", dijo.

