La Cámara de Diputados de Brasil rechaza la propuesta de voto impreso, respaldada por Bolsonaro

La Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso Nacional de Brasil, rechazó y archivó este martes una propuesta de enmienda a la Constitución respaldada por el presidente Jair Bolsonaro, que preveía la emisión obligatoria de las papeletas físicas en las elecciones, plebiscitos y referendos, recogen medios locales.

Bolsonaro, un defensor activo del voto impreso, había amenazado con no realizar las elecciones presidenciales el próximo año, cuyas encuestas muestran que perderá ante el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, si no se cambia el sistema de votación. El mandatario había hecho acusaciones no probadas de fraude en el voto electrónico.