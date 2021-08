Cómo es estar junto a Mbappé y Neymar, por qué eligió al PSG y otros temas: lo que dijo Messi durante su presentación como nuevo jugador del club

Lionel Messi, ya oficialmente jugador del París Saint-Germain, comparte este miércoles en rueda de prensa su opinión sobre su futuro deportivo en el equipo galo.

"Jugar con Neymar y Mbappé es una locura. Se han hecho fichajes espectaculares. Mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir. Lo haré con los mejores y eso siempre es lindo y hermoso", señaló el futbolista.

Al ser preguntado por su debut, el astro argentino dijo: "Más de un mes llevo parado. Ayer vi a Pochettino y al cuerpo técnico. Tendré que hacer una pretemporada y estar bien. Quiero jugar lo antes posible, pero no te puedo decir una fecha. Según me vaya sintiendo y el cuerpo técnico decida que es el momento".

"Todo lo que me pasó estas últimas semanas fue duro y rápido. También emocionante, sin dejar atrás todo lo que me tocó vivir y pasé. Pero sí ilusionado por esta nueva etapa", dijo al ser cuestionado sobre cómo afrontó este gran cambio en su carrera deportiva.

Sobre su salida del F.C. Barcelona y la afición del club catalán, el delantero comentó: "Antes de irme ya dije al aficionado del Barça: siempre estaré agradecido. Esa es mi casa. Viví muchas cosas allí. Ellos sabían que iría a un equipo fuerte. Me conocen, saben que me gusta ganar. Quiero seguir cumpliendo objetivos. No sé si nos vamos a enfrentar, si pasa, por un lado será lindo volver a Barcelona. Y por otro lado, será muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta. Pero es fútbol y puede pasar".

"Lo único que pedí es que mi familia pudiera estar bien. Es una experiencia nueva. Estoy preparado y al final es fútbol. El fútbol es igual en todos lados. Tengo amigos en el vestuario y esto me ayudará. Estamos en una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar también", agregó.

