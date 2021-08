El sector opositor encabezado por Capriles da dos pasos al frente en Venezuela: irá al diálogo con el Gobierno y a las 'megaelecciones'

Henrique Capriles, quien ha sido dos veces candidato presidencial de Venezuela, instó este miércoles a los distintos sectores de la oposición a participar en las 'megaelecciones' del próximo 21 de noviembre y a respetar la Constitución.

"Nosotros, que somos oposición, tenemos que recuperar fuerzas, tenemos que recuperar ser opción de poder", dijo Capriles en declaraciones transmitidas por sus redes sociales.

El también exgobernador alegó que años atrás la oposición venezolana logró ser "una opción de poder fuerte y robusta", pero admitió que ya no cuentan con el atributo de transmitir "esperanza en la gente". "Eso no quiere decir que eso no sea recuperable", acotó.

Capriles, que históricamente ha estado vinculado a los sectores más radicales de la oposición venezolana, aseguró que para volver al camino democrático es necesario participar en las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre, motivo por el que adelantó que ese día va a ir a votar.

"Yo voy a votar el 21 de noviembre, es una decisión que la tengo más que clara, pero un solo palo no hace montaña, soy un solo voto", expresó Capriles, quien reconoció la conformación del nuevo Poder Electoral venezolano, nombrado este año por el Poder Legislativo que resultó electo en diciembre de 2020.

Agregó que lo prioritario es "hacer las postulaciones y presentar líderes regionales y locales" para que el 21 de noviembre sea una "oportunidad" que les permita organizarse y movilizarse. Para ello, advirtió, les urge "madurez" y definir "candidaturas unitarias", y no "18 candidatos" de la oposición por un mismo cargo.

"El país necesita un consenso serio"

El excandidato presidencial, que perdió elecciones contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro, aseveró que la situación política en Venezuela requiere más que un proceso de diálogo, un "consenso serio", y recordó anteriores intentos de conciliación no han resultado exitosos.

No obstante, mencionó el nuevo proceso de diálogo que se abrirá en México y anunció que él será uno de los participantes, junto al opositor Stalin González. Resaltó que posiblemente los encuentros comiencen el próximo viernes 13 de agosto.

Capriles estimó que en esa mesa de diálogo se lograrán acuerdos que se traduzcan en mejorar la situación del país, y destacó temas como el de las vacunas contra el covid-19; la recuperación económica y social, y "la normalidad de la Constitución".

Sobre el respeto a la Constitución, el político insistió en que es fundamental, pues esa normativa "es el punto de regla que determina la convivencia de los venezolanos".