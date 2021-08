Joven indio con una enfermedad que cambió el color de su piel hasta volverla casi enteramente blanca afirma que fue acusado de apropiación cultural

"Hubo un momento en que no me veía igual durante dos días: mi piel cambiaba drásticamente de la noche a la mañana", contó Aviral Chauhan.

Un joven indio de 19 años que padece vitíligo ha contado en una entrevista a la agencia SWNS cómo la enfermedad le cambió el color de la piel hasta volverla casi completamente blanca, dejándolo irreconocible de las fotos de su infancia, provocando incluso que fuera criticado por celebrar las fiestas hindúes con su familia.

Aviral Chauhan –quien nació en la ciudad india de Kanpur y se mudó en 2008 a EE.UU. con su familia– no tenía ni idea de que sufría de la rara enfermedad, que se caracteriza por la aparición de áreas despigmentadas debido a la falta de funcionalidad y pérdida de los melanocitos, hasta que a los once años se vio una mancha blanca en el párpado, recoge Metro. "De repente, el vitíligo se volvió loco", extendiéndose a codos y rodillas, y a los 13 años, el adolescente ya tenía casi toda la piel de la cara y el cuerpo blanca.

"Apenas me reconocía en las imágenes de unos meses antes", señaló el estudiante de empresariales, que reside en la ciudad de Mineápolis. "Hubo un momento en que no me veía igual durante dos días: mi piel cambiaba drásticamente de la noche a la mañana", agregó.

Al principio se sentía "bastante cohibido" y la escuela secundaria "no fue una experiencia divertida", confesó el joven. "Los compañeros de clase me hacían preguntas cuando yo mismo no lo entendía", dijo.

Sin embargo, subrayó que lo más difícil de afrontar a medida que crecía eran los comentarios de los adultos: "Eran preguntas como '¿es adoptado?' o '¿es albino?'. Eso era muy duro de oír cuando era adolescente". "O las personas les decían a mis padres: 'Tienen mucha suerte de que sea blanco', pensando que me estaban felicitando, porque en la cultura india se consideraba deseable tener un hijo con un tono de piel más claro", explicó, añadiendo que su familia no lo veía así y lo único que hizo fue desconectarle aún más de su identidad.

Acusaciones de "apropiación cultural"



El joven contó que su familia practica una "mezcla de las culturas india y estadounidense", y aunque no rinden culto todos los días, celebra fiestas hindúes como el Diwali ('festival de las luces'). La sorpresa llegó cuando recientemente fue acusado de "apropiación cultural" tras publicar en las redes sociales fotos suyas con ropa tradicional india.

"Me molestó que las personas me cuestionaran y acusaran; es literalmente mi propia cultura", dijo. "Puedo parecer blanco, pero mi familia y mi cultura siguen siendo indias y me esfuerzo por mantenerme fiel a mi identidad", subrayó, agregando que "nunca fingiría" que no es indio.

Aviral afirma que, a pesar de los comentarios de los demás, acabó por aceptar su condición gracias al apoyo de su entorno. "Mi familia y mis amigos siempre me han apoyado y me han ayudado a llegar a un punto en el que me siento realmente feliz en mi propia piel", declaró. "Puede que mi aspecto sea un poco diferente, pero no puedo nombrar ningún momento en el que alguien que me importe me haya hecho sentir mal por mi aspecto", concluyó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!