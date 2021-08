El Ejército indonesio pone fin a las pruebas de virginidad con los dedos para las reclutas, prácticas ampliamente criticadas por defensores de DD.HH.

El Ejército de Indonesia dejará de realizar pruebas de virginidad a las mujeres que quieran ingresar a las Fuerzas Armadas, según anunció este martes el jefe del Estado Mayor, Andika Perkasa, informa AP.

En el pasado las reclutas eran sometidas a exámenes invasivos en los que los inspectores empleaban sus dedos para evaluar si su himen seguía intacto, indicó el general Perkasa. Estas pruebas eran "irrelevantes para el propósito del reclutamiento y no deben realizarse", añadió.

Organizaciones de derechos humanos han acogido con satisfacción la decisión del Ejército indonesio.

En un comunicado publicado la semana pasada, Andreas Harsono, investigador de Human Rights Watch en Indonesia, calificó la práctica como abusiva, poco científica y discriminatoria, además, pidió más presión sobre la Marina y la Fuerza Aérea para que también la abandonen.

Las pruebas se seguían realizando siete años después de que la Organización Mundial de la Salud declarara que no estaban justificadas. "El examen no tiene ningún mérito científico ni indicación clínica: la aparición de un himen no es un indicio fiable de relaciones sexuales y no se conoce ningún examen que pueda demostrar un historial de relaciones sexuales vaginales", declaró la OMS en su informe titulado 'Eliminación de la prueba de virginidad', publicado en el 2018, en el que reiteraba sus críticas a dicha práctica.