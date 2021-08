Muere a los 84 años la actriz Una Stubbs, que interpretó a la señora Hudson en la serie 'Sherlock'

Este jueves, ha fallecido a los 84 años la actriz británica Una Stubbs, quien entre los años 2010 y 2017 interpretó a la entrañable señora Hudson en la serie 'Sherlock' de la BBC.

Según declaraciones de su agente a Deadline, Stubbs había estado luchando contra una enfermedad y murió en su casa de Edimburgo rodeada de sus familiares.

"Pedimos privacidad y comprensión en estos momentos tan difíciles y tristes", reza un comunicado de la familia.

Antes de 'Sherlock', Stubbs ya había cosechado toda una carrera de éxitos en la televisión, el cine y el teatro del Reino Unido. Empezó como bailarina, pero en la década de 1960 pasó a formar parte del elenco de la serie 'Till Death Us Do Part', interpretando al personaje de Rita. También apareció en series como 'Fawlty Towers', 'Benidorm' y la telenovela 'EastEnders'. Sus últimos trabajos fueron la película 'Murder at the Blackpool Express' y un capítulo en la serie 'Los Durrell'.