"Agradecido de tener esta joya": Messi recibe de regalo una camiseta de Brasil firmada por Roberto Carlos

El astro argentino había dicho en una entrevista que se arrepentía de no haberle pedido tales distintivos a algunas estrellas que enfrentó cuando era más joven.

En medio de una verdadera revolución en Francia por la llegada del futbolista argentino Lionel Messi al Paris Saint Germain (PSG), el recordado volante brasileño Roberto Carlos le hizo llegar a 'La Pulga' una camiseta suya, en un gesto que el exBarcelona agradeció a través de las redes sociales.

"Hola, Roberto. Bueno, nada, acá me llegó tu camiseta. La verdad que muy agradecido de tener esta joya. Yo en su momento dije que me hubiera gustado tenerla y me la mandaste. Muchísimas gracias, te voy a mandar la mía", dijo 'Lio', exhibiendo la clásica 'verdeamarela' del seleccionado de Brasil, firmada por el recordado lateral izquierdo.

🗞️🔟 Messi le contó a Olé en mayo qué camisetas le faltaban en su colección🗣️ "Me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico. Como la de Ronaldo, la de Roberto Carlos..."✅😙 La del lateral brasileño parece que ya llegó pic.twitter.com/i9tULPF0f9 — Diario Olé (@DiarioOle) August 12, 2021

En una entrevista publicada en mayo por el diario deportivo Olé, Messi había dicho que estaba "arrepentido" de no haber pedido camisetas de grandes jugadores que supo enfrentar en sus primeros años como profesional, "como la de Ronaldo, o la de Roberto Carlos".

El astro argentino, que ya se entrena con sus nuevos compañeros del PSG, cuenta con una valiosa colección de casacas de equipos a los que enfrentó a lo largo de su carrera, que ya supera las 54.