El alza del precio de la luz en España por quinto día consecutivo pone en riesgo al comercio

En España el precio de la energía eléctrica bate récord histórico por quinto día consecutivo. En la jornada del viernes se alcanzaron los 117,29 por megavatio hora (MWh) frente a los cerca de 40 euros en los que se situaba la tarifa en las mismas fechas del año pasado.

Esto ha supuesto un duro golpe económico para muchos comerciantes, como Feli y Silvia, propietarias de la peluquería 'Siente el cambio', que pesar de la pandemia y de la crisis económica, abren las puertas cada día porque su principal objetivo es que el negocio sobreviva.

El último obstáculo al que han tenido que hacer frente es al precio de la luz. Para Feli Díaz Peinado resulta incomprensible que, en medio de tantas dificultades, no se haya conseguido frenar este nuevo golpe económico.

"Eso no lo entiendo yo y no lo entiende nadie (...) y más con la que está cayendo. Es que tenían que haber puesto solución a esto. No puede ser así", lamenta.

El sector de la hostelería es uno de los más afectados por el alto precio de la electricidad. El argentino Octavio Facello, copropietario del restaurante Pomarada, explica que en el mundo de la restauración la luz es un coste importantísimo.

"Me has sorprendido muchísimo las últimas informaciones que hemos recibido estos días. Estamos con miedo, con preocupación", confiesa.

Nuevos desencuentros

El Gobierno aprobó recientemente la bajada del impuesto de la luz de un 21 % hasta un 10 %, pero ha sido una medida temporal y esta ayuda ha quedado en papel mojado para muchos, ya que en la últimas semanas la factura se ha disparado.

El alto precio de la luz ha generado un nuevo desencuentro en el Gobierno de coalición. Unidas Podemos, la fuerza minoritaria del Ejecutivo, amenaza con protestas en las calles para poner fin a lo que denominan "el saqueo de las eléctricas".

A pesar de que España tiene uno de los precios más altos dentro de la Unión Europea, la facción socialista del Ejecutivo esquiva responsabilidades y apunta con el dedo a los anteriores Gobiernos del PP.

"He recordado en todos los sectores, como los que se cargaron el impulso de las energías alternativas, de las energías renovables, que si se hubiera hecho la apuesta que en su día hizo el Gobierno de [José Luis] Zapatero, y se hubiera continuado con el Gobierno del señor [Mariano] Rajoy, hoy por hoy no estaríamos asistiendo a este precio desorbitado de la energía", aseguró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Una gran parte del sector hotelero de Madrid afirma que el escenario no puede ser peor en el mes de agosto, ya que los problemas de movilidad creados por la pandemia han dejado pocos clientes y con tarifas reducidas, pero además cada mes aumentan los costes en medio de la ola de calor.

"El turismo todavía no está recuperado y estamos lejos de esa recuperación, en volumen y en precio. Y en los momentos, en los que estamos vendiendo a los precios más bajos de nuestra historia, nuestros costes siguen y siguen creciendo. En un hotel como este, el mero hecho de tener una cámara enfriando para el aire acondicionado encendida es una ruina", explica Nacho De la Fuente, director del hotel 'Only You Boutique'.

Las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía española y generan más del 70 % del empleo en el país. Ahora se enfrentan a un nuevo desafío el precio récord de la electricidad. Un reto que decenas de miles de compañías españolas no sufrirán porque sucumbieron a las crisis.