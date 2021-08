"No fue tan indignante como lo que ahora hacen": pescadores denuncian un derrame de petróleo en el mar, pero aún mas su precaria limpieza (VIDEO)

Un grupo de pescadores grabó un gran derrame de petróleo en las aguas del golfo de Paria, junto a la costa de Trinidad y Tobago, y criticó el torpe intento de la compañía petrolera Paria Fuel Trading Company Limited para limpiarlo.

Gary Aboud, secretario corporativo de una organización ambientalista trinitaria, Fishermen and Friends of the Sea, publicó en su perfil de Facebook un video en el que se ve un bote que presuntamente trata de separar la capa de petróleo en pequeñas partes, informa The Guardian. Aboud dijo que el vertido se produjo cerca de una refinería en la localidad de Pointe-a-Pierre.

"Lo que vimos [el derrame] no fue tan indignante como lo que ahora están haciendo", dijo. Declaró que ver el petróleo en partes más pequeñas puede ser "menos ofensivo para el ojo, pero es igualmente ofensivo para nosotros". "Cuando rompes así la capa de petróleo, se hunde y se va al lecho marino, donde continuará degradándose y entrando en la cadena alimenticia", afirmó.

Este lunes, la compañía Paria Fuel Trading Company confirmó el derrame que, según sus datos, fue provocado por una fuga de crudo en una tubería. "Los trabajos de reparación se llevaron a cabo y la línea fue aislada" el pasado domingo, señaló.

"Se colocaron barreras absorbentes, estratégicamente, para evitar una mayor migración del petróleo en el mar. Y con camiones se está retirando el crudo recogido en tierra", detallaron desde la empresa.

Por su parte, Lisa Premchan, directora de un programa de la organización, afirmó que no han encontrado evidencias de que la compañía haya usado barreras absorbentes para contener el derrame.

The Guardian informa que son varios los derrames ocurridos en el golfo durante los últimos años. De acuerdo con los datos obtenidos por Fishermen and Friends of the Sea, desde principios de 2018 se contabilizan 498 reportes sobre incidentes de esa índole.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!